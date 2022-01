Manifestante pró-democracia é morto a tiros no Sudão

Um manifestante foi morto a tiros na noite desta quarta-feira(19) em Omdurman, um subúrbio do noroeste de Cartum, onde opositores do regime militar sudanês ergueram barricadas para denunciar a violência policial, disseram fontes médicas.

Este caso eleva para 72 o número de manifestantes mortos no Sudão desde o golpe do chefe do Exército, general Abdel Fattah al-Burhan, em 25 de outubro.

Na segunda-feira, na capital Cartum, a repressão aos protestos com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral, canhões de água e balas reais deixou sete mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia garantiu naquele dia que não estava disparando munição real.

bur-vl/mb/js/jc

Tags