Lille se aproxima das posições europeias no Francês; Strasbourg assume 4º lugar

O Lille, atual campeão da França, venceu o Lorient por 3 a 1 e se aproximou das posições europeias, que tem agora o Strasbourg, que é quarto depois de vencer o Clermont fora de casa por 2 a 0, nesta quarta-feira, em partidas que haviam sido adiadas na Ligue 1.

Apesar do isolamento do técnico Jocelyn Gourvennec devido à covid-19, o Lille teve um bom desempenho nesta partida, que foi decidida em meia hora, graças aos gols de Isaac Lihadji (minuto 10), Moritz Jenz (19) e Reinildo (30). Em todas as jogadas, com a 'ajuda' dos erros cometidos pelo goleiro adversário Paul Nardi.

O Lorient (18º, posição que leva à disputa de um playoff pela permanência) marcou o gol de honra já nos acréscimos, por meio de Sambou Soumano (90 + 2).

O Lille sobe para o oitavo lugar, ficando cinco pontos atrás do Olympique de Marselha (3º), que marca a zona da Liga dos Campeões.

Já o Strasbourg conseguiu sua terceira vitória consecutiva, desta vez fora de casa diante do Clermont, o que o coloca em quarto lugar, a dois pontos do pódio.

Kevin Gameiro voltou a marcar (44) nesta vitória da equipe alsaciana, poucos dias depois de ter marcado também contra o Montpellier.

O Clermont, que só ganhou um jogo nos últimos três meses, ocupa um preocupante 17º lugar, ameaçado de cair na zona de rebaixamento.

Na parte de baixo da tabela, o Troyes (agora 15º) conseguiu uma valiosa vitória por 1 a 0 sobre o Montpellier (9º), com um gol de Xavier Chavalerin (74).

Foi o primeiro triunfo do técnico Bruno Irles, que chegou ao Troyes no início de janeiro. Seu clube não vencia na liga desde o dia 1º de dezembro.

-- Jogos que haviam sido adiados na Ligue 1 e que foram disputados nesta quarta-feira:

Clermont - Strasbourg 0 - 2

Lille - Lorient 3 - 1

Montpellier - Troyes 0 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Paris SG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Marselha 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Strasbourg 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

8. Lille 32 21 8 8 5 30 28 2

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

11. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

16. Clermont 18 21 4 6 11 20 38 -18

17. Troyes 17 20 4 5 11 18 29 -11

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

