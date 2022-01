Justiça belga condena a 15 anos de prisão acusado em caso de caminhão com imigrantes mortos

Um tribunal criminal da cidade belga de Bruges condenou um vietnamita a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira (19), por seu papel no caso dos 39 imigrantes encontrados mortos por asfixia em um caminhão frigorífico na Inglaterra.

Vo Van Hong, de 45 anos, foi considerado o líder de uma organização de tráfico de seres humanos que operava em Bruxelas.

O presidente do tribunal destacou que Hong dirigia "uma organização criminosa" em território belga, e permitiu o trânsito clandestino de 115 pessoas para o Reino Unido entre setembro de 2018 e maio de 2020, data em que foi preso.

Hong também foi punido com uma multa de um milhão de euros (aproximadamente US$ 1,13 milhão).

O caso chocou o mundo em 23 de outubro de 2019, quando os 39 corpos foram encontrados dentro do caminhão frigorífico na região industrial de Grays, no leste de Londres.

As vítimas, 31 homens e oito mulheres com idades entre 15 e 44 anos, eram todas do Vietnã. Morreram por asfixia e hipertermia, devido ao calor e à falta de oxigênio no espaço confinado do contêiner.

O caminhão havia chegado à Inglaterra procedente do porto belga de Zeebrugge.

A investigação estabeleceu que pelo menos 15 de seus 39 ocupantes haviam sido embarcados da Bélgica em 22 de outubro, antes de um desvio para Bierne (norte da França), onde o grupo se escondeu na parte frigorífica.

A rede tinha dois esconderijos no município de Anderlecht, em Bruxelas. Nestes locais, reuniam-se as pessoas que desejavam realizar a travessia clandestina para o Reino Unido e que antes transitavam pela Alemanha, ou pela Holanda.

Segundo a acusação, esta rede teria organizado "pelo menos 130 transportes" do Sudeste Asiático para a Inglaterra. Cada pessoa pagava em média 24.000 euros (pouco mais de US$ 27.000).

França, Reino Unido e Vietnã também abriram processos judiciais por este caso.

Além de Van Hong, a Justiça belga processou outros 22 acusados - a maioria vietnamitas, ou belgas de origem vietnamita -, para os quais a Promotoria pediu sentenças que variam de 12 meses a dez anos de prisão.

No Reino Unido, sete homens já foram condenados em janeiro de 2021 a penas que variam de três a 27 anos de prisão.

No Vietnã, quatro homens foram condenados em setembro de 2020 a penas que variam de dois anos e meio a sete anos e meio de prisão.

Enquanto isso, na França, pelo menos 26 pessoas foram acusadas na investigação aberta em Paris em maio de 2020.

