Inter de Milão sofre para eliminar o Empoli (3-2) na Copa da Itália

A Inter de Milão esteve perto da eliminação nas oitavas de final da Copa da Itália, mas conseguiu vencer o Empoli (3 a 2) na prorrogação, nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Meazza.

Os 'nerazzurri', atuais campeões e líderes da Serie A, podem agradecer especialmente ao seu zagueiro Andrea Ranocchia, que conseguiu forçar a prorrogação nos acréscimos (90+1), empatando o jogo em 2 a 2.

Foi outro jogador pouco utilizado nesta temporada, Stefano Sensi, quem marcou o gol da vitória da Inter no tempo extra, com um chute certeiro aos 104 minutos.

No início do jogo, o chileno Alexis Sánchez (13), que havia entrado em campo cinco minutos após a lesão na coxa do argentino Joaquín Correa, colocou a Inter na frente.

O goleiro do time toscano Jacopo Furlan salvou o Empoli em tentativas de Denzel Dumfries (20) e Lautaro Martínez (29).

Após o intervalo, o Empoli aproveitou o relaxamento da Inter. Ele empatou primeiro aos 61 minutos, por meio de Nedim Bajrami, e depois o goleiro da Inter, Ionut Radu, marcou um gol contra após a cabeçada de Patrick Cutrone acertar o travessão (76).

A situação agitou o banco de reservas para Simone Inzaghi, que selecionou dois jogadores acostumados a ficar nas sombras, Ranocchia e Sensi, que acabaram ganhando todas as atenções nesta partida.

Nas quartas de final, a Inter vai receber Roma ou Lecce, que se enfrentam nesta quinta-feira. O Lecce é a última equipe sobrevivente da Serie B (2ª divisão) nesta edição da 'Coppa'.

O Sassuolo também se classificou nesta quarta-feira, ao derrotar o Cagliari por 1 a 0, com gol de Abdou Harroui aos 18 minutos.

Nas quartas de final, o Sassuolo enfrentará a atual campeã Juventus.

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

- Quarta-feira 12 de janeiro:

(+) Atalanta 2 Muriel (12), Maehle (88)

Unione Venezia 0

- Quinta-feira 13 de janeiro:

Napoli 2 Mertens (44), Petagna (90+5)

(+) Fiorentina 5 Vlahovic (41), Biraghi (58), Venuti (105+1), Piatek (108), Maleh (119)

(+) AC Milan 3 Giroud (74), Leao (102), Saelemaekers (112)

Genoa 1 Ostigard (17)

- Terça-feira 18 de janeiro:

(+) Lazio 1 Immobile (106)

Udinese 0

(+) Juventus 4 Cuadrado (25), Rugani (52), Dybala (67), Morata (77, de pênalti)

Sampdoria 1 Conti (63)

- Quarta-feira 19 de janeiro:

(+) Sassuolo 1 Harroui (18)

Cagliari 0

(+) Inter de Milão 3 Alexis Sánchez (13), Ranocchia (90+1), Sensi (104)

Empoli 2 Bajrami (61), Radu (76 contra)

- Quinta-feira 20 de janeiro:

(17h00) AS Roma - Lecce (D2)

(+) classificados para as quartas de final.

