Homem mais velho do mundo morre com quase 113 anos

O homem mais velho do mundo, o espanhol Saturnino de la Fuente Garcia, faleceu aos 112 anos e 341 dias - informou a organização Guinness World Records nesta quarta-feira (19).

Ele foi declarado o homem mais velho do planeta quando tinha 112 anos e 211 dias, disse a entidade com sede em Londres. Completaria 113 anos no próximo mês.

Devido à sua baixa estatura, 1,5 metro, este espanhol nascido em Ponte Castro, na província de León, em 11 de fevereiro de 1909, foi salvo da Guerra Civil espanhola (1936-1939) e começou um negócio de calçados.

Teve sete filhos, 14 netos e 14 bisnetos.

Segundo o site do Guinness, a pessoa mais velha do mundo já registrada foi a francesa Jeanne Louise Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos e 164 dias. Ela nasceu em fevereiro de 1875.

