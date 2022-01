Hatem Ben Arfa assina com o Lille até o final da temporada

O talentoso meia-atacante Hatem Ben Arfa, sem contrato desde sua saída do Bordeaux no último verão europeu, assinou nesta quarta-feira com o Lille, da Ligue 1 francesa, até o final da temporada, anunciou seu novo clube em um comunicado.

"O Lille anuncia a chegada ao clube de Hatem Ben Arfa (34 anos). O meia da seleção francesa assinou um contrato de seis meses", escreveu o atual clube campeão da Ligue 1.

A sua chegada ao Lille ficou condicionada à saída do turco Yusuf Yazici, que acabou sendo emprestado por seis meses com opção de compra ao CSKA de Moscou, nesta quarta-feira.

O clube do norte da França anunciou as duas transações com apenas alguns minutos de intervalo.

O Lille é o décimo clube de Ben Arfa em quinze anos de carreira, prova de sua instabilidade, alternando grandes momentos com outros muito mais discretos.

Ele fez parte da chamada 'Geração de 87', que se sagrou campeã da Europa Sub-17, num elenco que também incluía nomes como Karim Benzema e Samir Nasri.

Ben Arfa é profissional desde os 17 anos, com o Lyon, e em 2007 vestiu a camisa da seleção francesa pela primeira vez. Ele disputou 15 jogos com os 'Bleus' na seleção principal, marcando dois gols.

"Mentalmente estou muito fresco e quero muito voltar às competições", disse Ben Arfa em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"Tenho 34 anos, me conheço muito bem. Tive algumas temporadas em que não joguei durante muito tempo, por isso sei no que tenho de trabalhar e trabalhei para ser competitivo muito rapidamente", explicou.

