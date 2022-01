EUA anuncia investimento histórico para restaurar os Everglades

O plano de restauração dos Everglades da Flórida, o maior pântano dos Estados Unidos, receberá um investimento federal de 1,1 bilhão de dólares para proteger a área da mudança climática, anunciou a Casa Branca em um comunicado nesta quarta-feira (19).

"O Governo realiza o maior investimento nos Everglades na história dos Estados Unidos", diz o comunicado.

O dinheiro virá do plano de infraestruturas de 1,2 trilhão de dólares, promulgado em novembro pelo presidente Joe Biden, e será usado pelo Corpo de Engenheiros do Exército americano.

"Essa paisagem americana emblemática abastece de água potável mais de oito milhões de floridenses, sustenta a economia turística do estado, que chega a 90 bilhões de dólares e é o habitat de dezenas de espécies ameaçadas ou em risco de extinção", acrescenta o comunicado da presidência.

Os Everglades, um ecossistema subtropical de mais de 607.000 hectares, protagonizam um dos maiores esforços de reabilitação ecológica do mundo.

A área é especialmente vulnerável devido ao aumento do nível do mar, uma das maiores consequências do aumento das temperaturas. A entrada de água salgada pode danificar os aquíferos e destruir habitats fundamentais para o equilíbrio da fauna e flora da região.

O objetivo do plano de restauração é restabelecer o fluxo de água que atravessa o pântano, alterado por décadas de construções humanas.

Para alcançá-lo, cientistas inventaram um sistema complexo de canais, barragens, represas e bombas d'água.

Em 2000, o Congresso americano aprovou um projeto para reabilitar a área. Seu custo inicial era de 7,8 bilhões de dólares, financiados em partes iguais pelo estado da Flórida e pelo governo federal.

Porém, apesar dos avanços, as obras acumularam atraso em relação ao plano original de 2000.

O investimento anunciado nesta quarta-feira poderia acelerar o esforço, disse a congressista democrata Debbie Wasserman Schultz.

"Essa é uma grande notícia e nos permite dar um rumo à rápida finalização do maior projeto de restauração de ecossistema do mundo", celebrou em nota.

