Egito, Cabo Verde e Malawi avançam às oitavas da Copa Africana

O Egito de Mohamed Salah venceu o Sudão por 1 a 0, nesta quarta-feira pela terceira e última rodada do grupo D, e se classificou para as oitavas-de-final da Copa Africana das Nações (CAN), assim como Cabo Verde e Malawi, que avançaram de forma indireta.

Estas duas seleções conseguiram suas vagas sem precisar jogar, já que se garantiram, após a resolução do grupo D, como dois dos quatro melhores terceiros colocados nos seis grupos da competição.

Cabo Verde e Malawi, cada um com quatro pontos, foram os terceiros colocados dos grupos A e B. Já Comores e Sudão, terceiros nos grupos C e D, terminaram a primeira fase com 3 pontos e terão de esperar para ver se conseguem se classificar para a próxima fase ou se sua participação chegará ao fim.

O Malawi, que está disputando sua terceira CAN, nunca passou da primeira fase. Já Cabo Verde chegou às quartas de final em 2013.

O Egito, que havia começado com uma derrota na primeira rodada diante da Nigéria, conseguiu sua segunda vitória consecutiva e terminou a primeira fase como vice-líder do grupo, com 6 pontos.

O gol da vitória do Egito nesta partida foi marcado por Mohamed Abdelmonem El Sayed aos 35 minutos.

Salah não marcou nessa ocasião, mas foi aclamado no estádio de Yaoundé, que vibrou especialmente a cada lance em que o astro do Liverpool se destacava.

"O Egito mereceu vencer, sem dúvida, dado o número de chances que criamos e o futebol que jogamos. Mas deveríamos ter marcado muito mais gols, pelo menos três ou quatro", disse aós a partida o técnico da seleção egípcia, o português Carlos Queiroz.

Quem terminou na primeira posição foi a Nigéria, já classificada desde a segunda rodada e que soma 9 pontos. Nesta terceira rodada venceu a seleção de Guiné-Bissau por 2 a 0, com gols de Umar Sadiq (56) e William Troost-Ekong (75).

