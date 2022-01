Coreia do Norte insinua possível retomada de testes nucleares e de mísseis de longo alcance

A Coreia do Norte mencionou nesta quinta-feira (quarta, 19, em Brasília) uma possível retomada de seus testes nucleares e de mísseis de longo alcance, durante uma reunião do escritório político sob a liderança de Kim Jong Un, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

A reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, que está no poder, "ordenou ao setor responsável (...) que considerasse rapidamente a questão da retomada" de todas as atividades temporariamente suspensas, informou a KCNA de Seul, referindo-se aos programas armamentistas de Pyongyang.

"A política hostil e a ameaça militar dos Estados Unidos atingiram uma linha de perigo que não pode mais ser ignorada", acrescentou a agência.

