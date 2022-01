Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

Sua Alteza, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, apresentou os prêmios aos 10 vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005719/pt/

Mohammed bin Rashid honours 10 Winners of 2022 Zayed Sustainability Prize (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia de premiação coincidiu com o início da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi de 2022 (ADSW). A cerimônia também contou com a presença de Sua Alteza, o sheik Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-governador de Dubai, o primeiro ministro substituto e Ministro de Finanças.

Sua Alteza, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum parabenizou os vencedores das cinco categorias, reafirmando o papel-chave do prêmio em atender as aspirações dos participantes de alcançar desenvolvimento sustentável em suas comunidades.

Este ano, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, juntamente com a ADSW, se uniu à Expo 2020 Dubai para realizar a Cerimônia de Abertura da ADSW e a 13ª Edição da Cerimônia de Premiação, ambos acontecendo na manhã de segunda-feira, 17 de janeiro no Dubai Exhibition Centre. O evento reuniu milhares de participantes e mais de 600 VIPs de todo o mundo, incluindo chefes de estado, ministros de governo, líderes da indústria e embaixadores dos países, dentre outros.

Em suas observações sobre a Cerimônia de Premiação, Sua Alteza, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum disse: "Os EAU continuam a fazer esforços e contribuições importantes para avançar na agenda de sustentabilidade global para estimular o desenvolvimento econômico e humano sustentável, sob a liderança do presidente, Sua Alteza, o sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan. O Prêmio de Sustentabilidade Zayed permanece à frente desses esforços enquanto continua a definir o curso para aliviar as dificuldades e melhorar a vida das pessoas ao recompensar o impacto e a inovação por meio de uma plataforma que pode alcançar um número muito maior de beneficiários."

Sua Alteza, o sheik Mohammed bin Rashid destacou o suporte, o envolvimento e as diretrizes de Sua Alteza, o sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice-presidente supremo das Forças Armadas dos EAU, enquanto destaca como a realização da cerimônia de premiação na Expo 2020 Dubai se uniu ao anúncio recente dos Princípios dos 50, que marcou o Jubileu de Ouro dos EUA no último mês, oferecendo uma excelente combinação aos prêmios deste ano, e todos esses esforços nacionais compartilham um único objetivo - criar um futuro mais sustentável para todos".

Sua Alteza continuou: "Ao longos últimos 14 anos, a visão inteligente e de longo prazo e o legado do Pai Fundador dos EUA, o sheik Zayed, incendiaram as paixões de milhões pioneiros da sustentabilidade em todo o mundo, nos inspirando a levar o Prêmio a novos patamares ao fortalecer e diversificar suas ofertas para se tornar o prêmio abrangente que ele é hoje.

Ao evento também compareceram Sua Alteza, o tenente geral, sheik Saif bin Zayed Al Nahyan, Primeiro-Ministro Substituto e Ministro do Interior; Sua Alteza, o sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, Primeiro-Ministro Substituto e Ministro de Assuntos Presidenciais; Sua Alteza, o sheik Hamed bin Zayed Al Nahyan, Membro do Conselho Executivo de Abu Dhabi; e o sheik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro da Tolerância e Coexistência, além de vários chefes de estado, ministros e outros dignitários de nível sênior dos EAU e do exterior, além dos últimos vencedores e dos finalistas de 2022.

O prêmio de US$ 3 milhões é o prêmio de sustentabilidade pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer soluções inovadoras, impactantes e inspiradoras de pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (NPOs) e escolas de ensino médio globais. Por meio dos seus 86 finalistas anteriores, o Prêmio transformou a vida de mais de 370 milhões de pessoas, em 150 países, desde 2008. Nas categorias, Saúde, Alimentos, Energia e Água, cada ganhador recebe US$ 600.000, enquanto a categoria Escolas de Ensino Médio Globais tem seis vencedores, representando seis regiões do mundo, com cada ganhador recebendo até US$ 100.000.

Em termos de categoria Escolas de Ensino Médio globais, Sua Alteza destacou a importância do fortalecimento da capacidade dos jovens como força impulsionadora para o desenvolvimento sustentável futuro para moldar os líderes de amanhã e prepará-los de modo eficiente para desempenhar um papel maior para avançar no seu impacto no desenvolvimento econômico e sociocultural, em um mundo em rápida mudança.

Em nível mais amplo, Sua Alteza também elogiou o nível de visão pioneira e sofisticação que muitas das propostas lideradas por estudantes exibiram, destacando seu potencial impacto em nível individual, comunitário e global.

Na categoria "Saúde", o Mamotest da Argentina recebeu o Prêmio por seus esforços para aumentar o acesso ao diagnóstico e serviços que salvam vidas em telerradiologia e análise remota. O Mamotest está atualmente instalando centros que estão atendendo 582.697 beneficiários afetados pelo câncer de mama, acesso à cuidados de saúde de qualidade, com planos de chegar a mais de 1 milhão de pessoas em um período de cinco anos. Mamotest também desfruta de uma jornada do paciente robusta de acompanhamento, uma vez que 87% de mulheres diagnosticadas em seu sistema poderiam receber tratamento em tempo hábil que salva vidas Além disso, o Mamotest realizou com sucesso mais de 5.000 diagnósticos até o momento enquanto leva conscientização a milhões de mulheres.

S4S Technologies da Índia foi a categoria vencedora em "Alimentos" por seu trabalho importante na preservação de alimentos e sistemas de desidratação. Atualmente, eles impactam diretamente 35.820 pessoas e a SME planeja ampliar isso para 10 milhões de pessoas ao longo dos próximos cinco anos.

A organização está comprometida em preparar as mulheres da zona rural e tirar proveito de novas tecnologias para reduzir a falta de alimentos e melhorar a renda dos fazendeiros e está instalando tecnologia solar para ajudar as fazendeiras a aumentar sua renda. Como parte do seu compromisso em apoiar a Igualdade de Gênero, apoiada por oportunidades econômicas, a S4S Technologies tem fornecido renda adicional a 455 fazendeiras que se tornaram microempresárias, aumentando seus lucros entre 50 e 200% anualmente.

Na categoria Energia, a SOLshare de Bangladesh criou uma microrrede interligada para o intercâmbio de energia entre pares para permitir uma distribuição mais eficiente de eletricidade em comunidades rurais. A organização ganhou o prêmio de 2022 por seus esforços no gerenciamento de energia uma vez que ela beneficia atualmente um total de 35, 300 pessoas com planos de se expandir para alcançar 2 milhões de pessoas nos próximos cinco anos.

A SOLshare está oferecendo a mais de 1.000 lares acesso a mais de 85 MWh de energia limpa adicional e atende aproximadamente 500 empreendedores dentro das suas grades, dos quais 25% são mulheres que, como resultado, experimentam aumento significativo de sua renda.

Wateroam, uma PME de Singapura está empenhada em enfrentar o desafio global da água contaminada através de filtros de água portáteis para servir as comunidades atingidas por desastres e as comunidades rurais. As soluções de água potável segura da Wateraom estão beneficiando mais de 150.000 pessoas em 38 países globalmente com acesso diário à água potável limpa e tem planos de expandir seu alcance para 1 milhão de pessoas em um período de cinco anos.

O Presidente do Júri e ex-Presidente da República da Islândia, Ólafur Ragnar Grímsson, declarou: "O nível de criatividade, visão e escala em potencial destacados pelos ganhadores deste ano foram realmente notáveis e inspiradores uma vez que o mundo da sustentabilidade olha para o futuro através de um prisma mais desafiador, embora determinado. Estamos confiantes de que todos esses ganhadores definirão as bases para o crescimento econômico futuro e a prosperidade para as comunidades vulneráveis, dentro e além de suas fronteiras, enquanto também contribuem significativamente com os principais objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas."

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e diretor geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: "Seguindo as diretrizes da liderança inteligente dos EAU e o legado duradouro do falecido sheik Zayed, o Prêmio continua a ter impacto real, significativo e de longo prazo para inúmeras comunidades ao redor do mundo. Isso deu ao Prêmio uma reputação global como um catalisador para mudança por mais de uma década, uma vez que ele até o presente beneficiou a vida de mais de 370 milhões de pessoas."

Sua Alteza, Al Jaber acrescentou, "A realização da cerimônia de premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade juntamente com a abertura da ADSW na Expo 2020 de Dubai, reforça o compromisso dos EAU com o desenvolvimento sustentável e humanitário, que caracteriza o modelo progressivo, inclusivo do país para o crescimento econômico."

"Graças à nossa lista atual de 96 ganhadores e seu compromisso compartilhado de construir um mundo melhor, as comunidades que estavam vivendo no escuro e que foram iluminadas com a luz solar essencial, milhões de crianças estão tendo acesso à água potável segura, a fome e a desnutrição estão sendo combatidas por meio de soluções alimentares sustentáveis e o acesso a cuidados de saúde que salvam vidas em partes remotas do mundo está sendo otimizado."

O diretor geral do Prêmio concluiu suas observações destacando o impacto amplificado e o alcance geográfico que o Prêmio alcançou por meio da iniciativa humanitária "Beyond2020" impulsionada pelos EAU. Beyond2020 tem doado as soluções de sustentabilidade essenciais desenvolvidas pelos últimos ganhadores e finalistas às comunidades vulneráveis em diversas partes do mundo e, em cooperação com diversos parceiros líderes dos Emirados e internacionais.

Na categoria Escolas de Ensino Médio Globais, seis escolas, cada uma representando uma região do mundo, recebem um prêmio, e as escolas secundárias enviam propostas de projetos para criar ou aumentar uma solução que eles desenvolveram para a escola ou a comunidade local. O objetivo desta categoria, apresentado ao Prêmio em 2012, é inspirar os jovens a se tornarem pioneiros, inovadores e defensores da sustentabilidade, que contribuirão para um futuro mais sustentável.

Os recebedores dos prêmios de 2022 são o Instituto Iberia (República Dominicana), representando as Américas; Liceo Europeo (Espanha), representando a Europa e a Ásia Central; Eastern Mediterranean School (Israel), representando as regiões do Oriente Médio e Norte da África; Sayidina Abubakar Secondary School (Uganda), representando a África Subariana; Hira School (Maldivas), representando o Sul da Ásia e, finalmente, UWC ISAK (Japão) da região do Leste da Ásia e Pacífico.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

Estabelecido pela liderança dos Emirados Árabes Unidos em 2008 para homenagear o legado do pai fundador, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (ONGs) e escolas de ensino médio globais por suas soluções humanitárias e de sustentabilidade em todo o mundo.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece e premia os pioneiros e inovadores globais que estão comprometidos em acelerar soluções sustentáveis de impacto.

Nos últimos 14 anos, o Prêmio agraciou 96 vencedores. Juntos, eles tiveram um impacto positivo na vida de mais de 370 milhões de pessoas em todo o mundo. As categorias do Prêmio Zayed de Sustentabilidade são Saúde, Alimentação, Energia, Água e Escolas de Ensino Médio Globais.

Para mais informações, acesse www.ZayedSustainabilityPrize.com ou os nossos canais de mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005719/pt/

Contato

Medhat Juma Hill+Knowlton Strategies T: +971 561399482 Medhat.Juma@hkstrategies.com

Erika Spagakou Hill+Knowlton Strategies T: +971 551398765 Erika.Spagakou@hkstrategies.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags