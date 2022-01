Comunicado do Business Wire :Weber Inc.

A Weber Inc. (NYSE:WEBR), líder global em inovação em cozinha ao ar livre, tecnologia e produtos, revelou hoje os primeiros três novos produtos do seu portfólio para grelhar de 2022. Projetado para unir o melhor em tecnologia inteligente, materiais de alta qualidade, engenharia de desempenho e trabalho artesanal, a churrasqueira a gás GENESIS 2022, a churrasqueira para pellet de madeira SMOKEFIRE 2022, Edição STEALTH e a inteiramente nova coleção para cozinhar ao ar livre WEBER CRAFTED leva a cozinha ao ar livre a novos níveis de descoberta e exploração dos alimentos.

"Nossa linha de produtos para a próxima temporada de churrasco ultrapassa os limites dos tipos de preparo de alimentos que podem ser feitos ao ar livre, incluindo métodos populares como, por exemplo, cozinhar na placa de fogão e assar diretamente na grelha da WEBER", disse Jennifer Bonuso, vice-presidente sênior e gerente geral de administração global de produtos da Weber. "Esses novos produtos são moldados por insights dos entusiastas do churrasco ao redor do mundo, que se esforçam para criar mais quando cozinham ao ar livre. Respondemos a esse desejo reunindo nossa melhor tecnologia inteligente, novos recursos e uma coleção exclusiva de utensílios para churrasco".

SOBRE A NOVA COLEÇÃO WEBER CRAFTED PARA COZINHA AO AR LIVRE

A coleção WEBER CRAFTED para cozinha ao ar livre é uma linha de utensílios para churrasco exclusivos, de alta qualidade e intercambiáveis que permite uma diversos métodos de cozinhar. As cozinhas ao ar livre podem usar grelhas tradicionais ou trocar para uma superfície de placa de fogão atender a um mundo de novos alimentos na grelha como, por exemplo, ovos, panquecas, hambúrgueres e outros. Trocar as grelhas por um forno de assar para pizzas, pães achatados crocantes e biscoitos, ou usar espetos de rotisserie para espetinhos ou frango assado. A coleção transforma a grelha em uma cozinha completa e versátil ao ar livre.

A linha WEBER CRAFTED apresenta seis peças para cozinhar - cada uma delas com uma grande superfície para cozinhar - que facilita defumar, assar, dourar ou cozinhar em superfície plana diretamente na grelha. A coleção de utensílios para churrasco completa possui uma grade de dois lados para dourar, superfície plana, pedra esmaltada para assar, cesta para assar, wok e recipiente para cozimento a vapor, além de espetos de rotisserie. Além disso, ela inclui grades especialmente desenhadas e um inserto que permite que as peças para churrasco sejam facilmente trocadas em uma churrasqueira a gás, carvão ou para pellet da WEBER.

Cada item WEBER CRAFTED é vendido separadamente.

SOBRE A NOVA CHURRASQUEIRA INTELIGENTE A GÁS DA WEBER

A churrasqueira inteligente a gás GENESIS 2022, a churrasqueira a gás mais avançada da Weber em 15 anos, é a última palavra em experiência culinária para entusiastas de churrasco.

Construída com materiais de alta qualidade, engenhosidade e a técnica pelas quais a Weber é conhecida, a churrasqueira GENESIS 2022 é sob medida para uma experiência de cozinhar ao ar livre completa para qualquer espaço externo, incluindo:

-- Coleção para cozinha ao ar livre WEBER CRAFTED pronta para uso com grelhas especialmente projetadas para acomodar os insertos da grelha e os utensílios da WEBER CRAFTED (vendidos separadamente) e permitir uma ampla gama de opções para cozinhar na grelha.

-- Tecnologia integrada de grelhas inteligentes WEBER CONNECT resulta em alimentos perfeitamente grelhados por meio de alertas de temperatura do alimento em tempo real, lembretes e notificações para virar os alimentos e servir, na grelha ou no telefone. Com o aplicativo WEBER CONNECT, quem está cozinhando ao ar livre pode permanecer conectado à churrasqueira enquanto atende seus convidados, assiste a jogos ou desfruta de uma bebida.

-- Os queimadores de alta temperatura PUREBLU proprietários foram projetados para produzir a chama mais eficiente, para calor preciso, consistente e acendimento confiável.

-- A SEAR ZONE extra grande permite cozinhar ao ar livre para dourar múltiplos alimentos simultaneamente.

-- A mesa de preparo e para servir extra grande acomoda mais bandejas e pratos do que os modelos GENESIS anteriores.

-- O sensor de movimento NIGHTVISION, luzes de LED sob a tampa iluminam toda a superfície da churrasqueira - desde a mesa lateral até as grelhas. Esse sistema de iluminação pendente de patente é ideal para cozinhar ao ar livre pela manhã, ao anoitecer e à noite.

-- A grelha superior expansível aumenta o espaço geral para cozinhar da churrasqueira GENESIS 2022, fornecendo espaço extra para aperitivos, acompanhamentos ou pratos principais, tudo ao mesmo tempo.

A linha de churrasqueiras a gás GENESIS 2022 inclui diversos modelos de três e quatro queimadores. Além disso, os modelos estão disponíveis com acabamentos em aço inoxidável ou porcelana-esmalte.

SOBRE A NOVA CHURRASQUEIRA PARA PELLET DE MADEIRA SMOKEFIRE, EDIÇÃO STEALTH

A churrasqueira para pellet de madeira SMOKEFIRE 2022, Edição STEALTH, traz um design estético, elegante e distinto em preto-sobre-preto à experiência de churrasqueiras de pellet SMOKFIRE, que se concentra em um sabor excepcional de madeira através de queima de alta temperatura e defumação baixa e lenta.

A churrasqueira SMOKEFIRE 2022, Edição STEALTH inclui:

-- Elegante exterior todo preto.

-- Coleção para cozinhar ao ar livre WEBER CRAFTED - pronta para descobrir os tipos de refeições que podem ser preparadas em uma churrasqueira para pellet de madeira, acrescentando a capacidade para assar, defumar e até mesmo fritar.

-- Tecnologia de churrasqueiras inteligentes WEBER CONNECT

-- A luz integrada à churrasqueira ilumina a grelha para aqueles que gostam de cozinhar pela manhã ou à noite.

-- Umagrelha superior oferece um segundo e amplo nível para cozinhar.

-- A construção em porcelana-esmalte retém o calor, até mesmo em temperaturas mais baixas e ajuda a evitar ferrugem e rachaduras.

A série de churrasqueiras para pellet de madeira SMOKEFIRE 2022, Edição STEALTH inclui dois modelos. Os modelos disponíveis variarão de acordo com a região geográfica.

E para ajudar a inspirar na hora das refeições, a Weber atualizou recentemente seu popular aplicativo WEBER CONNECT com receitas, coleções de receitas e programas de cozimento adicionais com pratos e ideias de refeições que as pessoas que cozinham ao ar livre podem facilmente criar com esses novos produtos. Os proprietários de churrasqueiras Weber podem explorar de pratos simples, como costeletas balsâmicas de porco assadas com molho de pêssego e cenouras grelhadas com manteiga de noz-moscada, a pratos mais sofisticados como, por exemplo, bifes de tofu com limão e gengibre com salada de cenoura e castanha ou ostras grelhadas com molho tártaro crioulo e milho grelhado na espiga com manteiga de manjericão e parmesão.

A linha completa de churrasqueiras a gás GENESIS 2022 e a coleção para cozinhar ao ar livre estarão disponíveis nas Américas e na Europa para a estação de churrascos da primavera nos websites da Weber e nos varejistas parceiros em todo o mundo. Na América do Norte, os clientes já podem adquirir modelos selecionados da linha de churrasqueiras a gás Genesis 2022 e da coleção WEBER CRAFTED on-line e nas lojas. Além disso, a churrasqueira para pellet de madeira SMOKEFIRE 2022, Edição STEALTH estará disponível para compra nesta primavera.

SOBRE A WEBER INC.

A Weber Inc., com sede em Palatine Illinois, é a marca líder mundial de churrasqueiras. O fundador da Empresa, George Stephen, Sr., estabeleceu a categoria de cozinha ao ar livre quando inventou o grelhador a carvão original há cerca de 70 anos. A Weber oferece um portfólio abrangente de produtos inovadores, incluindo churrasqueiras a carvão, gás, pellets e elétricas, defumadores e acessórios designados a ajudar entusiastas da cozinha ao ar livre descobrirem o que é possível. Em 2021, a empresa adquiriu a June Life Inc., uma empresa de eletrodomésticos inteligentes e tecnologia para acelerar o desenvolvimento da sua tecnologia Weber Connect e produtos digitais. Além disso, a Weber lançou recentemente a 1952 Ventures, uma subsidiária criada para acelerar novas plataformas de crescimento e extensões da marca para a empresa nas áreas de produtos, tecnologias e parcerias. A Weber oferece suas churrasqueiras e acessórios, serviços e experiências a uma comunidade dedicada de milhões em 78 países.

WEBER®, GENESIS®, SMOKEFIRE®, and WEBER CONNECT® são marcas comerciais registradas nos EUA; STEALTH; NIGHTVISION, PUREBLUE, e SEAR ZONE são marcas comerciais registradas; todas de propriedade da Weber-Stephen Products LLC.

DECLARAÇÕES FUTURAS

Este comunicado de imprensa contém várias "declarações prospectivas" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, que representa as expectativas ou crenças da Weber referente a eventos futuros. Em alguns casos, você pode identificar essas declarações prospectivas por terminologias tais como "pode", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "continua", ou a negativa desses termos ou outra terminologia comparável. Há fatores importantes que podem fazer com que os nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas, incluindo aqueles fatores listados nos registros da empresa junto à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários, incluindo relatório anual mais recente no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K.

Nossos resultados futuros podem ser afetados por uma variedade de outros fatores, incluindo incerteza da magnitude, duração, alcance geográfico, impacto na economia global e restrições de viagem atuais e potenciais do surto da COVID-19, o impacto atual, e futuro incerto do surto da COVID-19 nos nossos negócios, crescimento, reputação, prospectos, condição financeira, resultados operacionais (incluindo componentes de nossos resultados financeiros) e fluxos de caixa e liquidez, riscos relativos à quaisquer mudanças imprevistas para ou efeitos em passivos, gastos de capital futuros, receitas, despesas, sinergias, endividamento, condição financeira, perdas e prospectos futuros, a habilidade de alcançar os benefícios antecipados e sinergias de aquisições de negócio nos valores e no momento esperado, o impacto de condições concorrenciais, a eficácia da precificação, publicidade e programas promocionais; o sucesso da inovação, renovação e introduções de novos produtos; a recuperabilidade do valor contabilístico e outros intangíveis, o sucesso das melhorias de produtividade e transições de negócios, preços de mercadorias e da energia, custos de transporte, custos de mão de obra, interrupções ou ineficiências na cadeia de suprimentos, a disponibilidade de e taxas de juros em financiamentos de curto e longo prazo, os níveis de gastos em iniciativas de sistemas, propriedades, oportunidades de negócios, integração de negócios adquiridos, e outros custos gerais e administrativos, mudança no comportamento e preferências do consumidor, o efeito de condições econômicas no estrangeiro e nos EUA em itens tais como taxas de juros, taxa estatutária de imposto, conversão de moeda e disponibilidade, fatores legais e regulamentares, incluindo o impacto de recalls de qualquer produto; e interrupção de negócios ou outras perdas derivadas de guerra, pandemia, ataques terroristas ou detenção política.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005540/pt/

Contato

Kristina Peterson-Lohman media@weber.com

Brian Eichenlaub investors@weber.com

