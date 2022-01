Comunicado do Business Wire :Watts Water Technologies, Inc

A Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) irá realizar um webcast ao vivo de sua teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre de 2021 na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, às 9h, horário do leste dos EUA. A Watts Water Technologies, Inc. irá anunciar seus resultados financeiros para este período em um comunicado à imprensa a ser emitido após o fechamento do mercado na quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022.

Esta teleconferência pode ser acessada na seção de Relações com Investidores do site da Empresa em www.wattswater.com. Após o webcast, uma versão gravada da chamada estará disponível no mesmo endereço até 10 de fevereiro de 2023.

A Watts Water Technologies, Inc., através de sua família de empresas, é um fabricante mundial com sede nos EUA que fornece uma das mais amplas linhas de produtos de encanamento, aquecimento e qualidade da água do mundo. As empresas e marcas Watts Water oferecem soluções inovadoras de encanamento, aquecimento e qualidade da água para aplicações comerciais, residenciais e industriais. Para mais informação, acesse www.wattswater.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220119005003/pt/

Contato

Watts Water Technologies, Inc. Timothy M. MacPhee Tesoureiro e Vice-Presidente de Relações com Investidores Tel.: 978-689-6201 Fax: 978-794-0353

