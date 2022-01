Comunicado do Business Wire :Toshiba

Hoje, durante a National Retail Federation Conference, a Toshiba Global Commerce Solutions anunciou uma importante expansão da ELERATM, plataforma de comércio unificada de próxima geração para acelerar a transformação digital de varejistas. A expansão surge em uma nova era da tecnologia do varejo - ágil, interconectada e infinitamente adaptável.

"Os varejistas não podem acelerar sua transformação digital enquanto estiverem sobrecarregados com décadas de tecnologia antiga e centenas de integrações personalizadas que requerem enormes recursos para manter", disse Rance Poehler, presidente e diretor executivo da Toshiba Global Commerce Solutions. "A ELERA é uma divisora de águas que escreve o fim da sua dívida tecnológica e oferece uma base modular que permite transformar seus negócios com uma velocidade nunca antes possível".

"Os clientes não apenas já estão começando a ver a ELERA entregar resultados comerciais, mas também estão energizados pela liberdade que agora possuem para experimentar incansavelmente ideias e serviços inovadores, e depois dimensioná-las em suas operações", acrescentou.

O anúncio inclui:

-- mais de 45 microsserviços nativos, desenvolvimento focado em API e ferramentas de autocapacitação com pouco código e sem código que permitem que varejistas utilizem uma única plataforma para desenvolver, replicar e dimensionar soluções de varejo unificadas em todos os pontos de contato, dispositivos e sistemas físicos e digitais;

-- a nova plataforma ELERA IoT (internet das coisas) interconecta e compartilha dados ininterruptamente entre dispositivos de IoT; alimenta a nova solução de reconhecimento de hortifrutigranjeiros com câmara de borda aprimorada que acelera o self-checkout, melhora a utilização da equipe, reduz a perda e a retração, e entrega visibilidade de inventário mais precisa;

-- os pontos de contato e aplicativos ELERA de próxima geração para ponto de venda, autoatendimento, fidelidade e promoções aproveitam microsserviços para criar experiências de compras perfeitas e simplificar operações.

Digitalização, expansão, experimentação

A expansão da ELERA da Toshiba ocorre em um momento em que os principais métodos que os varejistas costumavam utilizar para conquistar a fidelidade do cliente, como descontos e recompensas, não são mais os únicos fatores que influenciam a fidelidade de marca ou geram vendas futuras. Os comportamentos de compra dos consumidores agora são influenciados por outros fatores, incluindo o uso de tecnologias que tornam as compras mais práticas e eficientes.

Um estudo com 2.100 consumidores realizado pela Toshiba e PYMNTS.com mostra que mais de 35% dos compradores afirmam que o acesso a melhores recursos digitais podem fazer com que eles troquem sua fidelidade para outros comerciantes.

A ELERA acelera a digitalização e unificação fornecendo aos varejistas ferramentas de pouco e sem código e uma plataforma única para desenvolver, replicar e escalonar novos aplicativos e serviços em pontos de contato e dispositivos que abrangem toda a infraestrutura de lojas físicas e on-line.

Atualmente existem mais de 45 microsserviços prontos e mais de 550 APIs disponíveis no portal ELERA para uso por varejistas aprovados e fornecedores independentes de soluções de varejo.

Esses novos recursos beneficiam tanto varejistas de lojas físicas quanto de comércio eletrônico. Os varejistas físicos podem rapidamente unificar e dimensionar funções da loja e interconectá-las com seus recursos da plataforma digital, reduzindo assim o tempo de desenvolvimento e eliminando a carga de manter diversas pilhas de software. Os varejistas de comércio eletrônico podem configurar lojas físicas com mais rapidez e facilidade, utilizando serviços e recursos já desenvolvidos para seus canais digitais nativos.

Nova plataforma IoT alimenta reconhecimento de hortifrutigranjeiros aprimorado por IA

O reconhecimento de hortifrutigranjeiros, alimentado por IA (inteligência artificial) da Toshiba e incorporado na nova plataforma ELERA IoT, demonstra o poder de mover dispositivos inteligentes para a borda e melhorá-los com recursos de IA que são implementados através da câmera de ponta da Toshiba, a TCx® EDGE.

O reconhecimento de hortifrutigranjeiros tem um importante papel na adoção de sistemas de self-checkout, superando obstáculos tradicionais. A pesquisa da PYMNTS.com e da Toshiba indicou que 35% dos clientes acreditam que o autoatendimento não será prático nas compras de hortifrutigranjeiros. 15% dizem que os quiosques provavelmente cometerão erros ao processar seus pedidos. 14% acreditam que os pagamentos via autoatendimento são difíceis de usar.

A solução de reconhecimento de hortifrutigranjeiros ELERA da Toshiba aumenta a precisão do escaneamento e reduz a necessidade de digitação manual de códigos e a intervenção de funcionários, tornando o processo de self-checkout uma experiência mais rápida, amigável e inteligente para os consumidores. Os varejistas podem esperar ver benefícios comerciais como melhorias na prevenção de perdas e utilização da equipe, reduções na retração e visibilidade de estoque mais precisa.

"A abordagem única da Toshiba para reconhecer hortifrutigranjeiros é um importante exemplo de como a plataforma ELERA, combinada com tecnologia de IA e visão computacional, pode ser utilizada e escalonada no ambiente de varejo", afirmou Yevgeni Tsirulnik, vice-presidente de portfólio digital e inovação na Toshiba Global Commerce Solutions. "À medida que dispositivos de borda e sensores de IoT se tornam mais amplamente implantados, os dados que eles coletam podem ser utilizados para qualquer aplicativo, dispositivo ou ponto de contato. O impacto positivo dessas tecnologias avançadas trabalhando em conjunto, e em escala, se propagará em todas as operações do varejo", acrescentou.

Novos pontos de contato de próxima geração

A poder da plataforma ELERA é liberado em uma nova onda de soluções ponta a ponta inteligentes e interconectadas; quiosque de autoatendimento, ponto de venda, fidelidade e promoções.

Autoatendimento ELERA

Solução de próxima geração criada para ajudar varejistas a criar, implementar e reutilizar aplicativos e ativos rapidamente para gerenciar experiências dos compradores em pontos de contato de quiosques de autoatendimento. O poder da plataforma ELERA permite a coordenação e orquestração de dispositivos de hardware, atende interfaces de usuário de compradores e associados e compartilha dados com outros aplicativos de varejo.

Ponto de venda ELERA

O ponto de venda da próxima geração maximiza investimentos existentes, entregando recursos de comércio unificado na infraestrutura da loja e elimina a necessidade de "descartar e substituir" soluções existentes. Recursos de comércio podem sem entregues a qualquer ponto de venda e novas utilizações podem sem rapidamente desenvolvidas e implementadas por ferramentas aceleradoras, de pouco código ou sem código.

Fidelidade e promoções ELERA

A fidelidade e as promoções da próxima geração aproveitam tecnologia avançada de IA e aprendizado de máquina e dados compartilhados de outras soluções de varejo ELERA para entregar percepções sobre métricas e dados do cliente, como valor de ciclo de vida do cliente (customer lifetime value, CLV) e segmentação por estilo de compra e agrupamentos de nível. O design intuitivo permite que linhas de negócios e equipes de marketing criem, implementem e acompanhem facilmente campanhas de fidelidade em todos os dispositivos, pontos de toque, sistemas e aplicativos, além de gerenciar dados de programas do cliente, como pontos de recompensa, visitas à loja e ofertas associadas.

"Através das nossas soluções e plataforma ELERA de próxima geração, os varejistas finalmente terão acesso a tecnologias transformadoras e escalonáveis que estão acelerando o advento de percepções em tempo real, computação na borda e o futuro sem atritos", disse Tsirulnik. "Os dias de implementação dessas e de outras tecnologias em silos acabaram. O verdadeiro valor dessas tecnologias avançadas só podem ser alcançados quando elas são interconectadas, unificadas e escalonadas em uma plataforma única e flexível, criando uma única fonte de dados de clientes em evolução que torna todos os aplicativos de varejo mais inteligentes e acessíveis em todos os dispositivos, pontos de contato e sistemas", acrescentou.

