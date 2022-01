Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras de fibra e tecnologia para a setor têxtil e de vestuário, anunciou hoje que sua maior instalação de fabricação localizada em Foshan, na China, obteve uma pontuação no quartil superior para o seu Módulo Ambiental para Instalações Industriais Higg (Higg FEM) auditado por terceiros.

The LYCRA Company site - located in Foshan, China which is part of the Guangdong province in China (Photo: Business Wire)

O Higg FEM é uma ferramenta de avaliação de sustentabilidade que a The LYCRA Company utiliza para determinar o impacto ambiental da instalação de Foshan, padronizar como o seu desempenho ambiental é medido ano após ano e identificar, priorizar e dimensionar melhorias.

A pontuação Higg FEM de Foshan é baseada no percentual de perguntas de autoavaliação concluídas e verificadas relacionadas aos seus sistemas de gestão ambiental, utilização de energia e emissões de gases de efeito de estufa, utilização da água, águas residuais, emissões atmosféricas, gestão de resíduos e gestão de produtos químicos. A instalação de Foshan concluiu o módulo completo e teve suas respostas confirmadas por um verificador independente.

"Foshan é a primeira de nossas seis instalações globais de fabricação a passar pela verificação Higg FEM. Estamos entusiasmados por alcançar uma pontuação tão alta no quartil superior em nossa primeira avaliação", disse Choon Hueei Beck, gerente da fábrica de Foshan, na The LYCRA Company. "Este é um resultado positivo que demonstra não apenas o compromisso da The LYCRA Company com a sustentabilidade e transparência, mas também diferencia os nossos produtos em um mercado altamente competitivo."

Em Foshan, a verificação Higg FEM foi um processo intenso de três dias, que precisou de meses de preparação e documentação de acordo com Beck. "Graças ao trabalho árduo e dedicação de uma equipe multidisciplinar em Foshan e em outros locais, agora temos um plano para repetir esse resultado bem-sucedido em outras instalações, todas com autocertificação concluída", disse ele.

Localizada na província de Guangdong, a fábrica de Foshan foi inaugurada em 2005. A fábrica produz a fibra LYCRA® para vestuário e a fibra LYCRA HyFit® para produtos de cuidados pessoais e emprega cerca de 500 pessoas. Vários produtos contendo fibra LYCRA® fabricados em Foshan possuem certificação Gold Level Material Health (saúde dos materiais) concedida pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Para saber sobre os esforços da The LYCRA Company em relação às avaliações Higg FEM, clique aqui.

O Higg FEM faz parte de um conjunto de ferramentas desenvolvido pela Sustainable Apparel Coalition, uma aliança global sem fins lucrativos com mais de 270 partes interessadas na indústria da moda. Para mais informações sobre o Higg FEM, visite este site.

