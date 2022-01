Comunicado do Business Wire :Protegrity

A Protegrity, líder global em segurança de dados, anunciou hoje que formou parceria com a Google Cloud para suportar a divulgação de funções remotas da BigQuery. Anunciada primeiramente na Google Cloud Next '21 em outubro, as funções remotas da BigQuery oferecem aos clientes da Google Cloud a habilidade de estender a BigQuery com seus próprios códigos externos. Com suporte para funções remotas, a Protegrity adiciona uma camada extra da proteção de dados, enquanto permite que os clientes entreguem análises mais rápidas, mais robustas através da BigQuery da Google Cloud.

A parceria da Protegrity com a Google Cloud estabelece uma sólida fundação para entregar conjuntos de dados com a identificação removida por todos os muitos serviços da Google Cloud. Além de seu suporte para funções remotas da Google Cloud, a Protegrity também anunciou a disponibilidade da Cloud API para a Google Cloud, um API sem servidor que pode ser usado para integrar a proteção de dados em serviços de nuvem e fluxos de trabalho ETL, como também o Snowflake Protector na Google Cloud.

"Através da nossa parceria com a Google Cloud, uma das principais líderes na computação em nuvem e análise de dados, estamos permitindo que nossos clientes mútuos acelerem a inovação de dados sem comprometer a privacidade", disse Jeffrey Breen, vice-presidente executivo de produto e estratégia da Protegrity. "A união de forças com a Google Cloud entrega uma abordagem "privacidade por design" para mais clientes, aprimorando suas habilidades dar vida ao valor de seus dados sensíveis, perseguir a colaboração para dados seguros e inovar através de análise avançada".

O suporte da Protegrity para a BigQuery permite a análise segura em escala

A arquitetura sem servidor da BigQuery oferece às empresas a habilidade de operar em escala e velocidade, o que permite uma análise mais rápida em conjuntos de grandes volumes de dados. Com o suporte às funções remotas da Protegrity, os clientes podem alavancar conjuntos de dados que contêm informações pessoais identificáveis. Em combinação com os recursos de segurança prontos para uso da BigQuery, a proteção de dados otimizada da Protegrity oferecem aos clientes um alto nível de confiança para alcançar conformidade com regulamentos restritos da privacidade de dados e segurança interna e políticas de gestão de risco. Isso permite que as empresas entreguem análises de dados mais rápidas, mais robustas através da BigQuery, sem comprometer a privacidade.

A tokenização sem cofre da Protegrity usa uma metodologia com a identificação removida de dados para proteger a privacidade de indivíduos ao usar a tokenização de identificadores pessoais e quase identificadores. A tokenização de dados antes de chegar à nuvem entrega uma estrutura de trabalho "Segurança por design" e sustenta a habilidade do cliente de inovar modelos analíticos e novas aplicações de forma rápida enquanto preserva a privacidade. O elemento da proteção de dados persistente da Protegrity garante que os dados sejam protegidos no caso de intrusão, erro de configuração ou outros casos de exposição de dados.

"À medida que os dados e a análise tornam-se cada vez mais importantes ao crescimento e inovação de negócios, assim também ocorrem com a privacidade e segurança de dados", disse Sudhir Hasbe, diretor, Gestão de Produto da Google Cloud. "Estamos entusiasmados que as funções remotas da BigQuery estejam geralmente disponíveis aos clientes oferecendo ainda mais formas de executar análises de dados com velocidade, privacidade e segurança em parceria com a Protegrity."

O suporte da Protegrity para as funções remotas da BigQuery estarão geralmente disponíveis no primeiro trimestre de 2022.

Cloud API e Protetor de Dados Sensíveis Snowflake Protector da Protegrity

A Protegrity anunciou também dois novos protetores de dados para clientes da Google Cloud, incluindo o Cloud API, um API sem servidor que pode ser usado para integrar a proteção de dados nos serviços de nuvem e fluxos de trabalho ETL além do Snowflake Protector na Google Cloud.

-- Cloud API: O Cloud API é um API sem servidor que permite que desenvolvedores integrem a proteção de dados em aplicações personalizadas e fluxos de trabalho ETL na nuvem. Esses componentes operam em Funções como Serviço (Function-As-A-Service, FaaS) nativas em cada platforma para escala de nuvem completa e elástica.

-- Snowflake Protector: O Snowflake Protector é um protetor criado com um propósito que se integra perfeitamente com o Snowflake SQL para proteger e desproteger dados. Ele tem sido comparado a velocidades incríveis com escala elástica para suportar as cargas de trabalho mais amplas.

"Na economia de dados atual, a vantagem competitiva de uma empresa /consiste na sua habilidade de aproveitar o poder da nuvem para análises avançadas", disse Matt Hutton, vice-presidente de engenharia de nuvem da Protegrity. "Com as capacidades da proteção de dados avançados da Protegrity agora disponíveis para a Google Cloud, organizações podem gerar insights valiosos de forma mais rápida e mais segura do que nunca antes.

Para saber mais sobre o suporte da Protegrity para a Google Cloud, acesse o blog.

Sobre a Protegrity

A Protegity, líder global em segurança de dados, protege dados sensíveis em todos os lugares e negócios à prova de futuro à medida que as regulamentações de privacidade de dados evoluem. A manutenção da privacidade hoje em dia nos dados distribuídos se tornou impossivelmente complicada. Com a Protegrity, as empresas podem proteger os dados onde quer que residam, controlar como eles são protegidos e ter confiança de que os dados estão seguros, mesmo que ocorra uma violação. A Plataforma de Proteção de Dados Protegrity é uma alternativa moderna aos métodos tradicionalmente complexos de proteção de dados que deixam lacunas na segurança. Quer seja criptografando, simbolizando ou aplicando modelos de privacidade, a Protegrity protege os dados na velocidade dos negócios. Integrações profundas com Snowflake, Amazon Redshift, Teradata, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera, Databricks e muitas outras aplicações empresariais garantem que os dados permaneçam totalmente protegidos em ambientes com nuvens híbridas, multinuvem e no local. A plataforma de proteção de dados de granulação fina anonimiza as informações pessoalmente identificáveis (PII) que são usadas nos modelos de AI e aprendizagem de máquina, fornecendo acesso mais rápido a dados analíticos críticos e encurtando drasticamente o tempo para insights comerciais. A Protegrity protege os dados sensíveis de mais de dois bilhões de indivíduos em empresas globais, incluindo quatro dos 15 maiores bancos do mundo, quatro dos 10 maiores provedores de seguros de saúde e três das principais empresas multinacionais do mundo. Com mais de duas décadas de inovação líder na indústria, a Protegrity permite às empresas finalmente explorar o valor de seus dados e acelerar as linhas do tempo de transformação digital - sem comprometer o direito fundamental dos indivíduos à privacidade.

