Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, líder no fornecimento de consultoria, tecnologia e serviços transformacionais gerenciados para o setor de conectividade, anunciou que adquiriu a Synophic Worldwide, uma empresa global que fornece serviços gerenciados e transformacionais de rede para empresas provedoras de serviços digitais (DSPs), ISVs, produtos e plataformas.

Fundada em 2009, a Synophic emprega mais de 600 pessoas em todo o mundo e é uma parceira confiável para os principais OEMs/NEMs, ISVs e empresas por sua profundidade técnica e execução de serviços gerenciados amadurecidos em projeto de rede, engenharia e serviços NOC. Essa aquisição expande ainda mais a presença da Prodapt nas regiões dos EUA/LATAM e fornece uma entrada nos mercados da APAC, incluindo Japão, Filipinas e Austrália.

A Prodapt havia anunciado anteriormente planos de investir US$ 45 milhões no aprofundamento de seus recursos no segmento de virtualização de rede e cloudificação, e a aquisição da Synophic faz parte dessa estratégia de investimento. Investimentos adicionais foram planejados em áreas em torno da nuvem de rede, redes autônomas e NetSecOps.

Com a aquisição da Synophic, a Prodapt fortalece seu portfólio de serviços de rede e permite que a Prodapt ofereça serviços de ponta a ponta em torno de transformação de rede, orquestração de rede e automação para serviços gerenciados por rede.

"Estou muito feliz por receber Kondal Rao e a equipe da Synophic Worldwide na família Prodapt",declarou Vedant Jhaver, presidente do conselho e CEO da Prodapt. "A ampla gama de recursos da Synophic em soluções de rede, nuvem, IoT, mobilidade, data centers e segurança aumenta nosso portfólio de serviços transformacionais de rede e expande ainda mais nossos serviços que ajudam a acelerar a conectividade."

A Synophic é a terceira aquisição da Prodapt neste exercício fiscal. A Prodapt anunciou anteriormente as aquisições da Innovative Logic e da SLR Dynamics. Essas aquisições reforçam ainda mais a Prodapt como parceira preferencial das maiores empresas no setor de conectividade.

"Unir forças com a Prodapt ajudará a expandir nosso portfólio de serviços gerenciados e transformação de rede. Isso também abrirá um grande potencial de crescimento para os funcionários da Synophic",afirmou Kondal Rao, CEO da Synophic Worldwide. "Estou satisfeito por fazer parte da equipe Prodapt e entusiasmado com a escala multifacetada com a qual podemos operar e promover a experiência transformacional da Prodapt na oferta de soluções a nossos clientes."

A Avendus Capital foi a consultor financeira exclusiva da Prodapt nessa transação, e a BDA Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Synophic Worldwide.

Sobre a Prodapt: www.prodapt.com A Prodapt tem um foco singular no campo de conectividade. Estão entre os clientes da Prodapt operadores de telecomunicações, provedores de serviços digitais e multisserviços (digital/multi-service providers, D/MSPs), empresas de tecnologia e plataformas digitais que atuam no campo de conectividade.

A Prodapt desenvolve, integra e opera soluções que possibilitam tecnologias e inovações de próxima geração. A Prodapt trabalha com líderes globais como a AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom e muitas outras. Os clientes da Prodapt atualmente ajudam mais de um bilhão de pessoas e cinco bilhões de dispositivos a se manterem conectados.

A Prodapt possui escritórios na América do Norte, Europa, América Latina, Índia e África. Ela faz parte do The Jhaver Group, conglomerado empresarial de 120 anos que emprega mais de 22 mil pessoas em mais de 64 localidades pelo mundo.

Sobre a Synophic Worldwide:https://www.synophic.com/ A Synophic Worldwide é um provedor global de serviços gerenciados e serviços de transformação de rede para empresas e provedores de serviços. A Synophic fornece serviços de design, automação e integração e gerencia ambientes grandes, complexos e de missão crítica para clientes em mais de 20 países com operações nos EUA, Austrália, Japão, México, Filipinas, Colômbia, Índia e Chile. A Synophic é especializada em mobilidade de provedores de serviços, sem fio, IoT, redes avançadas e adaptativas, provedores de serviços e redes empresariais, data centers, nuvem e segurança. A Synophic oferece soluções de edge a core e cloud, e faz parcerias com líderes de tecnologia inovadores, OEMs / NEMs, ISVs e alguns dos clientes e marcas parceiras mais conhecidas do mundo.

