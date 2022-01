Comunicado do Business Wire :Personetics

A Personetics, líder global de soluções de personalização orientada por dados financeiros e engajamento do cliente para bancos e provedores de serviços financeiros, anunciou hoje que assegurou com a Thoma Bravo, uma empresa líder no setor de investimento em software, um aporte de US$ 85 milhões para investir em seu crescimento. Com isso, a Personetics dobrou sua avaliação, garantindo financiamento total de mais de US$ 160 milhões em 2021.A Personetics é financiada pela Viola Ventures, Lightspeed Ventures, Sequoia Capital, Nyca Partners e Warburg Pincus PE.

Co-founders of Personetics, David Sosna (CEO, left) and David Govrin (COO, right) (Photo: Business Wire)

A empresa também anunciou que está abrindo escritório no Rio de Janeiro para atender sua crescente carteira de clientes na região LATAM e capitalizar as oportunidades criadas pelo lançamento do Open Finance.

Operando em um mercado global de aproximadamente US$ 15 bilhões, a plataforma de engajamento baseada em IA da Personetics tornou-se padrão de mercado para instituições financeiras globais que desejam uma personalização baseada em dados financeiros, engajamento de clientes e gerenciamento de dinheiro em todos os canais. A Personetics se associa com instituições para reinventar os serviços financeiros, integrando inteligência automatizada em cada interação com o cliente para gerar um impacto comercial relevante em apenas alguns meses.

A tecnologia baseada em IA da Personetics está focada no engajamento proativo: analisando dados financeiros em tempo real, entendendo os comportamentos financeiros dos consumidores bancários, antecipando suas necessidades e agindo em seu nome. Continuamente, a Personetics fornece dados, insights, consultoria financeira e programas automatizados de bem-estar, adaptados para bancos de varejo, pequenas empresas, gestores de patrimônio e titulares de cartões. Instituições financeiras que usam o software de IA da Personetics registram aumento de até 35% no engajamento digital do cliente e de 20% no número de contas abertas e crescimento do saldo; além de aumento de 17% na adoção de recomendações personalizadas de produtos.

Personetics já está trabalhando com vários bancos brasileiros que estão usando sua tecnologia AI em seus aplicativos de banco móvel para prover aos clientes mais controle sobre suas vidas financeiras. A solução oferece alertas, informações e conselhos personalizados em tempo real sobre a saúde financeira, gastos e hábitos de consumo de seus clientes, apresentando uma visão objetiva sobre seu dinheiro.

O Open Finance é uma iniciativa de grande alcance do Banco Central do Brasil (BCB) que tem como meta modernizar o sistema financeiro do país e estimular a inovação e novos modelos de negócios. A primeira fase começou em fevereiro de 2021 e a segunda - que abrange o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais pelos clientes - começou em agosto do mesmo ano.

A Plataforma de Engajamento da Personetics utiliza os dados do sistema bancário aberto para aumentar o engajamento e a segurança financeira do cliente, como por exemplo: acesso a contas externas (incentivando o vínculo), insights personalizados para titulares de contas conjuntas, promovendo produtos e serviços competitivos e análise de viabilidade para empréstimos instantâneos.

Na visão de "uma vida financeira autônoma" da Personetics, as instituições financeiras agem proativamente em nome de seus clientes para aumentar o valor de toda a trajetória do investimento e impactar seus negócios. A união da vida financeira autônoma da Personetics com o sistema bancário/financeiro aberto reformulará o modelo de negócios dos serviços financeiros, acelerando o engajamento com clientes.

David Sosna, CEO e Cofundador da Personetics, disse:

"Este é grande momento para os serviços financeiros no Brasil e a Personetics está aqui para ajudar os bancos e outras instituições financeiras a aproveitarem ao máximo nossa liderança tecnológica. A personalização orientada por dados e o engajamento com o cliente são o foco das instituições financeiras em todo o mundo. Os bancos estão realizando a transição de um serviço passivo para um relacionamento mais proativo com seus clientes e estão procurando novas maneiras de ajudá-los a melhorar seu bem-estar financeiro. Open Finance está criando novas possibilidades de negócios para os bancos.

A Personetics está investindo na região LATAM para ajudá-los a acelerar suas iniciativas e formar relacionamentos mais relevantes com seus clientes para impulsionar a segurança financeira, garantindo maior retorno sobre investimentos e um impacto significativo nos negócios. Nosso forte crescimento e nossa ambição para a autonomia financeira estão rapidamente ampliando nossa presença global com novos parceiros e clientes, enquanto também apoiamos nossos clientes atuais com soluções de negócios inovadoras que geram maior impacto em seus negócios. É uma grande satisfação abrir nosso escritório no Brasil e trabalhar em parceria com Thoma Bravo, que se torna mais um investidor a acreditar em nossa trajetória."

Robert Sayle, sócio da Thoma Bravo, disse:

"A Personetics usa sua tecnologia de IA líder do setor para simplificar e personalizar os serviços bancários para os consumidores diante da crescente variedade e complexidade dos produtos financeiros. Estamos muito animados com a oportunidade de trabalhar com a Personetics e alavancar nossa experiência operacional em software e tecnologia financeira para acelerar o crescimento da empresa, a introdução de novos produtos e tecnologias e ampliar o alcance da plataforma para atender instituições financeiras e seus clientes no Brasil e ao redor do mundo."

Sobre a Personetics:

Focada em habilitar e facilitar o engajamento proativo de instituições financeiras, a IA da Personetics analisa dados financeiros em tempo real para entender o comportamento financeiro do cliente, antecipar suas necessidades e oferecer uma experiência altamente personalizada. Através das soluções projetadas para o mercado de massa, gestão de patrimônio e pequenas empresas, os bancos podem usar nossa tecnologia para oferecer aos seus clientes insights diários, consultoria financeira e programas automatizados de segurança financeira. Os bancos usam as ferramentas da Personetics para criar seu próprio PI de personalização que atende às necessidades exclusivas de seus clientes e se destacar em um mercado saturado. Com esses avanços, os bancos conseguem transformar seus serviços bancários digitais no núcleo da vida financeira dos clientes, e gerar um impacto comercial significativo sobre seus negócios.

Liderada por uma equipe de empreendedores financeiros e de tecnologia com grande experiência de mercado, a Personetics está trabalhando para criar a 'Vida Financeira Autônoma' na qual os bancos agem proativamente em nome de seus clientes - uma vantagem tanto para o cliente quanto o banco. A Personetics foi fundada em 2011 e hoje está presente em Nova York, Londres , Paris, Cingapura, Rio de Janeiro e Tel Aviv. Para saber mais, visite www.personetics.com.

Sobre a Thoma Bravo:

A Thoma Bravo é uma das maiores empresas de capital privado do mundo, com mais de US$ 91 bilhões em ativos sob gestão até 30 de setembro de 2021. A empresa investe em organizações inovadoras voltadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. A Thoma Bravo aproveita de sua profunda experiência do setor e recursos estratégicos e operacionais, colaborando com empresas do seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais, impulsionar iniciativas de crescimento e fazer aquisições que agregam valor e aceleram receitas e lucros. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu mais de 325 empresas, representando mais de US$ 155 bilhões em valor empresarial. A empresa mantém escritórios em Chicago, Miami e São Francisco. Para mais informações, visite www.thomabravo.com

