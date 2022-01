Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o fornecedor de software de rede que constrói o futuro das redes com software nativo na nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a forma como o mundo se conecta, lançou um estudo profundo com Monica Paolini, da Senza Fili, que destaca como acelerar o movimento para núcleo 5G convergido (Converged 5G Core, 5GC) pode reduzir o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO) em até 36%.

O estudo conclui que operadoras de redes móveis (Mobile Network Operators, MNO) podem economizar mudando para um 5GC convergido nativo na nuvem com suporte 5G autônomo (Standalone, SA) à medida que implantam sua rede de acesso 5G, em vez de confiar em tecnologias de núcleo de pacote evoluído (Evolved Packet Core, EPC) legadas e suporte central de pacote 5G não-autônomo (Non-Standalone, NSA). Quanto mais o MNO atrasa a transição para um 5GC convergido, maior o custo da transição.

A base da pesquisa, uma análise comparativa de TCO, revelou que o custo incorrido no adiamento da adoção de um núcleo 5G convergido aumenta o TCO em um período de cinco anos. O modelo estima que o MNO se move para uma solução 5GC e SA convergido nativa na nuvem de última geração que substitui um núcleo de pacote evoluído tradicional.

A pesquisa neste artigo técnico responde uma importante pergunta: quando um MNO com uma rede de acesso 5G deve mudar para um núcleo 5G convergido nativo na nuvem com suporte autônomo 5G? A análise comparativa estuda as diferentes abordagens tomadas por MNOs, a saber adotantes precoces vs. adotantes tardios. Por fim, em ambos os cenários, o MNO migra para o 5GC convergido, mas o impacto do custo de atrasar a adoção do 5GC convergido aumenta com o tempo. A economia do adotante precoce em relação ao adotante tardio cresce para 36% em uma mudança de cinco anos.

Ashok Khuntia, diretor geral de Packet Computing da Mavenir, disse:"Essa pesquisa revela que atrasar uma transição de rede essencial apenas aumentará os custos no longo prazo. Como o "fornecedor de software em crescimento mais rápido para núcleo 5G convergido"1, a Mavenir trabalha junto aos nossos clientes para ajudá-los na transição para redes abertas e inteligentes. Fazemos isso entregando uma jornada flexível e barata para 5G com apoio de geração múltipla para todas as tecnologias Gs para modernizar redes móveis existentes durante a evolução para a 5G. Além disso, o núcleo 5G convergido da Mavenir também suporta acesso não-3GPP e pode ser personalizado para se adequar a quaisquer necessidades comerciais e infraestrutura do cliente".

O núcleo de pacote 5G convergido da Mavenir com suporte de acesso múltiplo (2G, 3G, 4G, 5G NSA, 5G SA e não-3GPP) permite aos CSPs um plano de crescimento estratégico com risco mínimo, escala ilimitada e confiabilidade, segurança e velocidade muito mais aperfeiçoadas. Mudar para o núcleo de pacote 5G convergido agora possibilita oportunidades inovadoras. A arquitetura de rede núcleo de pacote nativo na nuvem da Mavenir simplifica a transformação de rede, possibilita eficiências operacionais e concentra-se em princípios essenciais que resultam de forma consistente no sucesso do cliente.

