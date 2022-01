Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de phishing simulado do mundo, anunciou hoje os resultados de seu relatório dos phishing mais clicados no quarto trimestre de 2021.

"Quando comparamos os resultados dos e-mails de phishing dos Estados Unidos com os da região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), os assuntos de e-mails nos Estados Unidos parecem originar-se de organizações de usuários e têm foco em alertas de segurança relacionados a senhas e mudanças de política interna de empresas", disse Stu Sjouwerman, diretor executivo da KnowBe4. "Entretanto, na EMEA, os assuntos principais estão relacionados a tarefas diárias de usuários e as linhas de assunto aparentam ser mais personalizadas para induzir o usuário a clicar. Como era esperado, vimos alguns assuntos de e-mails de phishing relacionados a férias, particularmente compras de férias. Os funcionários devem permanecer vigilantes quando se trata de mensagens de e-mails suspeitas em suas caixas de entrada, pois um único clique errado pode causar estragos em uma empresa".

As 10 principais categorias de e-mail do mundo:

-- Negócios

-- Serviços on-line

-- Recursos humanos

-- TI

-- Bancário e financeiro

-- Phishing de coronavírus/COVID-19

-- Notificações por e-mail

-- Férias

-- Phishing para informações sensíveis

-- Redes sociais

Os principais assuntos de e-mails de phishing também foram classificados, comparando os dos Estados Unidos aos da EMEA. No quarto trimestre de 2021, a KnowBe4 examinou dezenas de milhares de linhas de assunto de e-mails de testes de phishing simulados. A organização também revisou linhas de assunto de e-mails "em livre circulação" que mostram e-mails reais que usuários receberam e relataram aos seus departamentos de TI como suspeitos. Os resultados são apresentados abaixo.

Principais assuntos de e-mails de phishing:

Estados Unidos

-- Necessário verificar senha imediatamente

-- Importante: Mudanças no código de vestimenta

-- Atualização da política de férias

-- Mudança importante da política de redes sociais

-- Descontos para funcionários na Amazon para suas compras de fim de ano

Região da EMEA

-- Aceite o convite - Reunião de equipe via Teams

-- Portal do funcionário - Cartão de ponto não enviado

-- Anexo para sua revisão

-- Verificação imediata de senha necessária

-- Fatura [[nome_da_empresa]]

*Letras maiúsculas e ortografia conforme estavam na linha de assunto do teste de phishing.**As linhas de assunto de e-mail são uma combinação de modelos de phishing simulados criados pela KnowBe4 para clientes e de testes personalizados desenvolvidos pelos clientes da KnowBe4.

Ataques "em livre circulação" comuns:

-- TI: Inscrição na nuvem

-- Informação de projeto especial

-- Você tem algumas novas mensagens

-- Eventos do Teams

-- Microsoft: Documento compartilhado particular recebido

*Letras maiúsculas e ortografia conforme estavam na linha de assunto de teste de phishing.**Linhas de assunto de e-mails em livre circulação representam e-mails reais que os usuários receberam e relataram aos seus departamentos de TI como suspeitos. Eles não são e-mails de teste de phishing simulados.

Para mais informações sobre a KnowBe4, acessewww.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é usada por mais de 44 mil organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados, Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem nova para o treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

