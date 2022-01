Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

O mercado de nuvem pública do Brasil, já em ascensão antes do início da pandemia da Covid-19, expandiu-se ainda mais à medida que as empresas tomam atitudes para garantir a continuidade dos negócios sob novas condições, de acordo com um novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? AWS Ecosystem Partners 2021 para o Brasil mostra que muitas empresas brasileiras ainda lutam para responder às interrupções causadas pela pandemia, incluindo a necessidade de mais funcionários trabalharem em casa. Algumas organizações estão apenas começando a implementar estratégias de trabalho remoto, diz o ISG. Isso tem levado as empresas a buscarem soluções baseadas em plataformas em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS), que permitem habilitar rapidamente novos modos de trabalho.

"As empresas brasileiras vêm migrando aplicativos para nuvens públicas há anos em busca de flexibilidade e vantagens de custo", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Eles geralmente escolhem a AWS graças à sua rápida escalabilidade e sua extensa rede de parceiros no Brasil e no mundo."

As empresas brasileiras estão migrando para plataformas em nuvem, apesar das preocupações orçamentárias que as impedem de realizar as transformações completas necessárias para aproveitar ao máximo a computação em nuvem, diz o relatório. A maioria usa migração lift-and-shift, movendo aplicativos sem modificação, para evitar despesas duplicadas em áreas como licenciamento e ambientes de produção.

Embora as preocupações com custos possam justificar essa abordagem, as empresas só poderão aproveitar os recursos da nuvem, como dimensionamento automático e computação sem servidor, se redesenharem os aplicativos do zero, diz o ISG. Para ajudar as empresas a avançar mais rapidamente para essa etapa de modernização, alguns parceiros da AWS no Brasil desenvolveram suas próprias soluções e aceleradores.

O crescente ecossistema de parceiros da AWS no Brasil inclui provedores de uma gama completa de serviços e soluções, incluindo consultoria, serviços de migração e serviços gerenciados, diz o relatório. Muitos provedores avançados também oferecem expertise em análise de dados e aprendizado de máquina, o que é altamente relevante para empresas brasileiras que precisam processar grandes quantidades de dados para transformar suas operações.

Muitos fornecedores também estão se esforçando para ajudar as empresas brasileiras a adotar soluções da AWS para a Internet das Coisas (IoT), uma tendência crescente no país, à medida que as empresas buscam implantar mais sensores usando novas tecnologias sem fio, incluindo 5G e Wi-Fi 6, de acordo com o ISG . A nação vê um grande potencial para a IoT, incentivado em parte pelo Plano Nacional de IoT adotado em 2016 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Assim como em outros países, o relatório indica a SAP como uma grande fornecedora de aplicativos corporativos no Brasil. Alguns parceiros da AWS estão ajudando as empresas a migrar e gerenciar versões de software SAP baseadas em nuvem antes que a empresa encerre o suporte para versões tradicionais.

O relatório ISG Provider Lens? AWS Ecosystem Partners 2021 para o Brasil avalia os recursos de 33 provedores em seis quadrantes: AWS Managed Services, AWS SAP Workloads, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS Migration Services, e AWS Consulting Services.

O relatório nomeia a TIVIT como Líder em cinco quadrantes. Ele nomeia BRLink, Compass.UOL, Dedalus e Logicalis como Líderes em quatro quadrantes cada. Claranet, Darede, Nextios e SoftwareONE são nomeadas como Líderes em três quadrantes cada, e IPsense e ST IT são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada. O relatório nomeia dataRain, DataSprints, Essence IT, NTT DATA, Sky.One e T-Systems como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Wipro é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em cinco quadrantes. IPsense e V8 Consulting são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões customizadas do relatório estão disponíveis na BRLink, Darede, Dedalus, IPsense e Logicalis.

O relatório ISG Provider Lens? AWS Ecosystem Partners 2021 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

