Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, importante fornecedora de soluções de proteção de infraestruturas, lançou hoje seu principal produto, a solução StoneOS.

"As organizações de hoje precisam de uma solução de segurança abrangente, inteligente, de alto desempenho, automatizada e que realmente funcione. O StoneOS oferece tudo isso", garantiu Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. "Essa é uma importante atualização em recursos já superiores para proteger organizações, seus ativos essenciais e forças de trabalho da infinidade de ameaças de segurança que enfrentam a cada dia."

As seis principais atualizações no StoneOS 5.5R9 incluem:

-- Uso de tecnologia de aprendizado de máquina para aprimorar detecção e prevenção inteligentes. O StoneOS emprega os mais recentes conjuntos de dados de ML para reforçar a detecção de DGA. O suporte ampliado de uma área de segurança na nuvem permite a detecção aprimorada de ameaças desconhecidas e melhor compartilhamento de informações.

-- Capacidade de VPN ampliada que oferece acesso seguro e refinado à força de trabalho remota. Os novos recursos adicionais de VPN possibilitam mais cenários de usuários, um assistente de configuração e uma melhoria de desempenho para ajudar a suprir a crescente demanda por soluções de VPN ricas em recursos a um custo total de propriedade inferior.

-- Mais melhorias liberam o potencial da aceleração de hardware para descriptografia de tráfego. A nova versão do StoneOS otimiza o rendimento de proxy de SSL e introduz o recurso de lista autorizada para ajudar a isentar determinadas entidades em cenários específicos.

-- Gerenciamento e operações de política automatizadas, redimensionáveis e mais inteligentes. Um novo minirrecurso de política possibilita que sistemas centrais de orquestração atendam a requisitos de segurança em constante mudança. Além disso, a recomendação de regra de política baseada em aplicativo e as verificações de redundância de política de NAT aumentam a eficiência.

-- Recursos avançados de integração para soluções SDN e de outros desenvolvedores. Além da SNMP e APIs RESTful, o novo StoneOS permite configuração e gerenciamento em Netconf. E o StoneOS também aprimora sua capacidade de utilizar recursos externos.

-- Ampla otimização de robustez de sistema de serviços para módulos. Além de ampliar soluções de alta disponibilidade para IPv6, a nova versão do StoneOS proporciona robustez em nível de serviço ao redefinir a arquitetura de software e a otimização de nível de módulo para os firewalls do data center.

Saiba mais sobre o StoneOS e a Hillstone Networks no site da Hillstone.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções comprovadas de proteção de infraestrutura da Hillstone Networks oferecem a empresas e prestadores de serviços a visibilidade e a inteligência para terem visão abrangente, compreensão completa e capacidade rápida de ação contra ciberameaças de múltiplas camadas e múltiplos estágios. Classificada favoravelmente por analistas líderes e tendo conquistado a confiança de empresas globais, a Hillstone protege da borda à nuvem com custo total de propriedade aprimorado. Envie-nos uma mensagem ou visite-nos para saber mais sobre o pacote completo de produtos da Hillstone.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005109/pt/

Contato

Donna Loughlin Michaels LMGPR 408.393.5575 donna@lmgpr.com

