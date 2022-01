Comunicado do Business Wire :Eyekandy

A Eyekandy, uma das maiores fornecedoras mundiais de realidade aumentada (augmented reality, AR) para o setor de comércio, anunciou hoje seu serviço MetaStore para varejistas e marcas.

This is an example of a Metastore. #endlesspossibilities (Source: eyekandy Metastore)

O serviço vai possibilitar que varejistas e marcas implementem facilmente lojas e campanhas de vendas personalizadas no metaverso para promover ou comercializar produtos digitais como tokens não fungíveis (non-fungible tokens, NFTs). Projetos no metaverso podem envolver custos elevados e muita distração para um mundo de marketing que ainda tenta descobrir o que é e como se beneficiar com o metaverso. A Eyekandy oferece uma solução completa para que varejistas e marcas testem e aprendam tudo sobre o metaverso sem precisarem entrar nos detalhes de como utilizá-lo com sucesso.

Richard Clarke, chefe de metaverso e NFT da Eyekandy, afirmou: "Um lançamento bem-sucedido no metaverso é um projeto complexo que envolve múltiplas camadas. Trata-se de uma tecnologia, canal de vendas e marketing extremamente novos, e estamos aprendendo e experimentando em nome de nossos parceiros de marca e varejo para que eles não precisem ter esse trabalho. Há vários metaversos e muitas formas de se lançar neles. Criação de ativos tridimensionais (3D), NFTs, compra de imóveis e terrenos digitais, gestão de comunidade, moderação de conteúdo, combinação de produtos digitais e reais, entre diversas outras atividades, exigem consideração, planejamento e execução cuidadosos. Marcas e varejistas precisam de nosso apoio. Com nossa trajetória em produção e distribuição em 3D e AR, essa á uma evolução muito orgânica do nosso negócio".

"A Eyekandy oferece uma solução completa para varejistas e marcas que desejam experimentar no metaverso, sem envolver grandes orçamentos ou distrações".

O metaverso é uma rede de mundos virtuais tridimensionais dedicados à conexão social. Desde que o Facebook anunciou a mudança de sua marca para META em outubro, essa nova realidade tem atraído a atenção de marcas do mundo todo. Só nos últimos três meses, marcas como Nike, Samsung, Ralph Lauren e muitas outras lançaram projetos no metaverso para comercializar produtos digitais.

O fundador Scott Lester comentou: "Nossa visão fundamentadora sempre foi mudar a forma como o mundo compra com AR. Isso está agora evoluindo para realmente mudar o mundo em que compramos. A Eyekandy vem investindo em imóveis digitais no metaverso, e nossas localidades "metastore.x" e "brandstore.x" no metaverso permitirão que nossos parceiros interajam e experimentem de forma rápida e fácil conosco nessa nova fronteira digital. As marcas precisam estar onde a próxima geração de compradores está, e ela já está no metaverso fazendo compras".

Estamos mudando a forma como o mundo compra com realidade aumentada.Sediada em Londres e Chicago, a Eyekandy é a maior fornecedora mundial de AR para o setor do comércio. Fazemos parcerias com varejistas e marcas do mundo todo para produzir experiências de AR em loja, on-line e impressas que engajam compradores. Nossa premiada plataforma global de compras em AR "Point & Place®" é a mais adotada mundialmente em sua categoria, com centenas de varejistas conectados em mais de 30 países.A Eyekandy já conquistou diversos prêmios do mercado por proporcionar inovação de formas criativas para promover vendas e engajamento de compradores com meios imersivos de compra e busca.

