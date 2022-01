Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa com liderança em serviços de tecnologia global da Fortune 500, anunciou a formação de um novo Grupo de Negócios Estratégicos DXC ServiceNow global para oferecer serviços de tecnologia resilientes, econômicos e líderes de mercado que transformam as operações de serviços corporativos, desenvolvidos com a DXC Platform X?.

A DXC nomeou a ServiceNow como o parceiro de fluxos de trabalho preferido para a DXC Platform X, uma plataforma de automação inteligente e orientada por dados que ajuda a detectar, prevenir e solucionar problemas antes que aconteçam em propriedades de TI resilientes e autorreparáveis. A NelsonHall nomeou a DXC Platform X como "Líder em Gerenciamento de Infraestrutura de TI Cognitiva e Autorreparável", refletindo a capacidade da DXC de oferecer benefícios imediatos por meio da automação e atendendo aos requisitos dos clientes para futuros modelos operacionais.

"Para os nossos clientes, trata-se de modernizar e automatizar as propriedades de TI para alcançar um estado de "operações silenciosas", o que economiza tempo, dinheiro e permite que os clientes se concentrem no que é mais importante - administrar seus negócios", disse Mike Salvino, presidente e diretor executivo (CEO) na DXC Technology. "Gerenciamos propriedades de TI complexas na DXC Platform X e, com base nessa força exclusiva, a ServiceNow nos estabelecerá como um líder de mercado claro no mercado de gerenciamento de serviços corporativos."

"Os líderes de empresas reconhecem que a sua estratégia de tecnologia é a sua estratégia de negócios", disse o CEO da ServiceNow, Bill McDermott. "Como líder da plataforma para a automação de fluxos de trabalho corporativos, estamos inspirados a nos unir à DXC. O seu alcance global combinado com a sua ampla experiência em tecnologia ajudará os clientes a aproveitar todo o valor da transformação digital. Esperamos esta parceria continue a crescer nos próximos anos."

DXC é um Global Elite Partner (Parceiro Global Elite) da ServiceNow e traz profundo conhecimento do setor, garantindo que clientes como a Swiss Federal Railways e a AEON continuem a obter o máximo retorno em seus investimentos na plataforma da ServiceNow.

A AEON, uma importante empresa de varejo que opera mais de 19.000 lojas, reinventou a experiência de seus funcionários para aproximadamente 570.000 pessoas ao utilizar a DXC Platform X e os serviços de consultoria e operação da DXC. "Com a metodologia ágil da DXC, conseguimos implantar rapidamente as inovações mais recentes da ServiceNow, com a abordagem certa em um cronograma eficaz. Vamos continuar a expandir o escopo da plataforma da ServiceNow com a implantação de uma função de portal de autoatendimento com o suporte da DXC", disse Susumu Taniguchi, gerente geral da divisão de Arquitetura e Tecnologia de Sistemas na AEON Integrated Business Service Co., Ltd.

Globalmente, A DXC tem mais de 6.500 implementações e mais de 1.000 recursos certificados ServiceNow com planos para dobrar esse número de recursos.

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda as empresas globais a executar sistemas e operações extremamente importantes, ao mesmo tempo que moderniza a área de TI, otimiza arquiteturas de dados e garante a segurança e a escalabilidade nas nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do mundo do setor público e privado confiam na DXC para implantar uma pilha de tecnologia corporativa para promover novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como oferecemos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente a fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Essas declarações representam expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser oferecida de que os resultados descritos nessas declarações serão alcançados. Essas declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora de nosso controle. Além disso, muitos desses riscos e incertezas são atualmente ampliados e podem continuar a ser ampliados ou podem, no futuro, ser ampliados pela pandemia da doença de coronavírus 2019 e pelo impacto de várias respostas privadas e governamentais que afetam nossos clientes, funcionários, fornecedores e as economias e comunidades onde operam. Para obter uma descrição por escrito desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2021 e para obter qualquer informação de atualização nos arquivamentos subsequentes da SEC, incluindo o Relatório Trimestral da DXC no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 30 de setembro de 2021.

Nenhuma garantia pode ser dada sobre se qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ou será alcançado, e os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas à data em que são feitas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou divulgar quaisquer revisões de qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220119006006/pt/

Jim Pasinski, Relações com a mídia corporativa, +1-716-307-5454, james.pasinski@dxc.com

