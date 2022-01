Comunicado do Business Wire :Dole

A Câmara de Comércio Americano-Costa-riquenha (American-Costa Rican Chamber of Commerce, AmCham) reconheceu a Dole por meio de sua empresa afiliada Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. com o Social Responsibility in Action Award - premiação que reconhece a prática da responsabilidade social - na categoria Funcionários por seu projeto "De la Mano con Dole", ou "De mãos dadas com a Dole" em uma tradução livre para o português. Entregue em 8 de dezembro de 2021, essa foi a 25.ª edição anual da premiação.

From left: Sandra Lima, Dole Corporate Social Responsibility Senior Manager; Steve Aronson, Horizonte Positivo Board Member; Ana Cristina Obregón, Dole Logistics & Planning Senior Director; Renato Acuña, President of Dole Fresh Fruit Latin America; Gisela Sánchez, AmCham Board President; and Marco Tulio Escobedo, Dole Human Resources Director (Photo: Business Wire)

O projeto De la Mano con Dole é uma iniciativa que trabalha para promover de forma positica o desenvolvimento social dos funcionários da Standard Fruit Company of Costa Rica (também conhecida como Dole Costa Rica) e seus familiares com o uso do Índice Empresarial de Pobreza Multidimensional (Business Multidimensional Poverty Index, bMPI), desenvolvido pela Universidade de Oxford.

A metodologia do bMPI busca medir pobreza não só da forma tradicional de renda per capita, mas incorporando também dimensões como acesso a saúde, educação, moradia, trabalho, proteção social e 16 outros importantes indicadores. Isso permite que a organização identifique carências em programas sociais e trabalhe para solucionar os problemas de pobreza multidimensional enfrentados por seus funcionários e familiares.

A Dole é a primeira empresa do agronegócio no mundo a aplicar a metodologia do bMPI para enfrentar os desafios de desenvolvimento social.

Durante a etapa de diagnóstico, a Dole Costa Rica atingiu uma taxa de resposta de 87% a pesquisas socioeconômicas realizadas com seus mais 5.300 funcionários, quase o maior nível de participação dentre as empresas que aplicaram o método no país.

A análise das "deficiências" descobertas ajustou as prioridades de curto prazo da empresa com relação à prevenção de doenças e à saúde de seus funcionários quando surgiu a Covid-19 para estratégias de proteção social e saúde de horizonte mais amplo. No final de setembro de 2021, foram sanadas 500 carências.

"Temos muito orgulho de ser a primeira produtora de banana e abacaxi a implementar esse sistema e ver resultados tão positivos para nossos funcionários e suas famílias aqui na Costa Rica", declarou Renato Acuña, presidente da Dole Fresh Fruit Latin America. "As estratégias desenvolvidas nesse programa, o que inclui projetos de aconselhamento social e atendimento comunitário, buscam suprir carências e fornecer as capacidades necessárias para um melhor desenvolvimento humano."

Para esse projeto, a gestão da Dole priorizou lidar com as seguintes necessidades: pessoas sem plano de saúde; pessoas com deficiências que não recebem assistência estatal; idosos sem pensão; pessoas fora do mercado de trabalho devido a obrigações familiares; e moradias sem água potável.

Ao sanar as carências identificadas, a Dole estabeleceu alianças estratégicas com a Horizonte Positivo, organização não governamental (ONG) local que conduz a implementação do bMPI na Costa Rica, e a Sophia Oxford, organização internacional sem fins lucrativos que busca orientar o investimento social de empresas em benefício de seus funcionários. Essas interpretações e análises de resultados de partes externas - assim como a proposta de soluções que podem reduzir a pobreza multidimensional - são essenciais para as melhores práticas na implementação de soluções.

Em 2020, a Dole lançou sua estrutura de sustentabilidade com três pilares "The Dole Way" (O jeito Dole) e seu compromisso contínuo "For Food, For Nature and For People" (Pelos alimentos, pela natureza e pelas pessoas). Assim como a Dole Costa Rica foi pioneira há mais de 20 anos no desenvolvimento de sistemas globais de gestão ambiental na agricultura para orientar seus esforços "For Nature", no início desta década, a empresa pretende com esse projeto inovar no estabelecimento de uma plataforma de desenvolvimento social concentrada em seu recurso mais importante: "For People".

Sobre a Dole

A Dole plc é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em pesquisa e educação nutricional. Saiba mais em www.dole.com ou www.doleplc.com.

Contato

Contato nos EUA: William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

