Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

A Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), líder global em vídeo para negócios, foi nomeado Líder no Aragon Research Globe para o Enterprise Video, 20221, com base em sua excelência no desempenho do produto, estratégia e visão.

A Aragon Research define a posição de líder como "empresas que possuem estratégias abrangentes que se alinham com a direção do setor e a demanda do mercado, e que atuam efetivamente nesse cenário estratégico". A Brightcove emergiu como líder em vídeo corporativo em um momento crucial em que o vídeo se tornou a maneira mais importante para as organizações se envolverem com sua força de trabalho e clientes.

"Em nossa pesquisa para o Enterprise Video Globe Report, analisamos o desempenho do produto, a estratégia e a visão de cada organização", afirmou Jim Lundy, CEO da Aragon Research. "A Brightcove está posicionada como uma solução de vídeo corporativa líder que pode atender às necessidades de organizações empresariais de todos os tamanhos e setores".

O oitavo ano anual Aragon Research Globe? para o Enterprise Video, 2022, avaliou 15 fornecedores de vídeo considerados como fazendo a diferença quando se trata de melhores experiências de clientes e funcionários e é a única classificação anual desse tipo no setor de vídeo corporativo.

"As organizações estão passando por uma transformação digital em evolução que resultou na dependência da tecnologia de vídeo para envolver o público, monetizar conteúdo e vender produtos e serviços, mais do que nunca", afirmou Jennifer Griffin Smith, CMO da Brightcove. "Para a Brightcove estar posicionada como líder em vídeo corporativo é uma honra que é especialmente significativa devido ao único ranking anual de provedores de vídeo corporativo. Continuamos focados em fornecer soluções inovadoras e insights visionários para trazer maior valor de negócios para nossos clientes no mercado corporativo".

Para ler o relatório Aragon Research Globe? para o Enterprise Video, 2022, visite: www.brightcove.com.

A Aragon Research não endossa fornecedores, ou seus produtos ou serviços que são referenciados em suas publicações de pesquisa, e não aconselha os usuários a selecionar os fornecedores com a classificação mais alta. As publicações da Aragon Research consistem nas opiniões da organização Aragon Research and Advisory Services e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Aragon Research fornece suas publicações de pesquisa e as informações nelas contidas "COMO ESTÃO", sem garantia de qualquer tipo.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de vídeo mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 70 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois Prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, nós continuamente ultrapassamos os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove em Twitter, LinkedIn e Facebook. Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business?.

_______________________ 1 Aragon Research Globe para o Enterprise Video, 2022 por Jim Lundy, janeiro de 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220119005334/pt/

Contato

Brightcove Meredith Duhaime press@brightcove.com

