Biden confiante de que Congresso aprovará boa parte de seu plano de gastos sociais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (19) que está confiante de que o Congresso aprovará "grandes porções" de seu projeto de lei de gastos sociais, atualmente estagnado.

"Estou confiante de que seremos capazes de transformar em lei partes, grandes porções do [plano] Build Back Better (Reconstruir Melhor)", declarou Biden durante uma entrevista coletiva para celebrar seu primeiro ano no cargo.

