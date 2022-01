A Casa Branca de Biden: missas, um balanço, um cachorro

A Casa Branca de Joe e Jill Biden transmite uma imagem bem diferente daquela dos tempos de Donald Trump.

Missas, um balanço e um cachorro são algumas das novidades do casal.

Donald Trump não tinha cachorro, algo inédito para um presidente americano na história recente.

Joe e Jill Biden estão cercados por pastores alemães. A morte de Champ, em junho, foi notícia na imprensa.

Major, adotado de um abrigo, foi enviado para um local mais tranquilo depois de morder dois funcionários.

Agora é o Commander, um jovem pastor alemão de orelhas compridas, que brinca nos jardins da Avenida Pensilvânia, 1600.

É provável que em breve ele tenha que compartilhar o espaço com um gato.

Os filhos de Trump ocuparam posições estratégicas. Já o clã Biden possui um balanço sob as janelas do Salão Oval e meias penduradas na lareira no Natal.

Nos fins de semana, seu antecessor ia jogar golfe, muitas vezes na Flórida. Biden se refugia na casa da família em Delaware, onde se cerca especialmente dos netos.

Donald Trump tinha o apoio de personalidades evangélicas, mas não era praticante de religião. Joe Biden vai à missa quase todos os domingos, onde quer que esteja.

Ele diz que a fé o ajudou a superar a morte de seu filho, Beau, em 2015, e de sua primeira esposa e filha em 1972.

O democrata reservou uma de suas entrevistas mais longas para o papa. Não ficou isento de questões políticas, já que apoia o direito ao aborto.

O informativo diário da Casa Branca é normalmente feito por sua porta-voz, Jen Psaki, em clima cortês.

Sob Donald Trump, esta sessão foi esquecida. Mas o presidente republicano, avesso à imprensa, conversou muito com os repórteres.

Joe Biden se contenta em responder, concisamente, uma ou duas perguntas antes de entrar no Air Force One ou no final de um discurso.

De acordo com a Universidade da Califórnia-Santa Bárbara, o democrata deu nove coletivas de imprensa durante seu primeiro ano no cargo. Donald Trump concedeu 22.

