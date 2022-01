2021 foi um dos sete anos mais quentes já registrados, diz ONU

O ano de 2021 foi um dos sete mais quentes já registrados na história - anunciou a ONU nesta quarta-feira (19), observando que as temperaturas se mantiveram altas apesar do fenômeno climático La Niña, que as fez cair temporariamente.

Em comunicado, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), vinculada à ONU, afirma ainda que "os sete anos mais quentes ocorreram todos a partir de 2015".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

nl/rjm/gw/dbh/zm/tt

Tags