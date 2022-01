Tonga, um arquipélago em estado de emergência

Longe de ser um paraíso tropical, país insular na Polinésia é periodicamente abalado por terremotos e outros eventos extremos. Desde a erupção vulcânica recente, Tonga está praticamente isolada do mundo exterior.Onde fica o reino de Tonga? Tonga é um arquipélago do Oceano Pacífico, que se estende por 800 quilômetros e pertence à Polinésia, uma subregião da Oceania. A leste das Ilhas Fidji, ao sul de Samoa e ao norte da Nova Zelândia, compõe-se por 172 ilhas, das quais 36 habitadas. O reino está na área do Círculo de Fogo do Pacífico, um cinturão vulcânico que circunda o oceano em três locais. Quem vive em Tonga? Em seus 747 quilômetros quadrados, as 36 ilhas tonganesas habitadas têm uma população de 105 mil. Segundo um recenseamento de 2016, 97% são polinésios, e os demais 3%, chineses, europeus e habitantes de outras ilhas pacíficas. A população é jovem, com uma idade média de 24 anos (em comparação: na Austrália, por exemplo, o índice é de 38 anos, na Alemanha, de 44 anos). O país dispõe de um sistema de ensino relativamente eficiente, seu índice de alfabetização é de 98%. A escolaridade é obrigatória até os 12 anos de idade, e os custos da continuação dos estudos são baixos. Junto com 11 outros Estados insulares, Tonga mantém a Universidade do Pacífico Sul. Há também bolsas universitárias para o exterior – onde vivem muitos tonganeses, à busca de melhores salários. Por que há terremotos periódicos? Ao longo dos 40 mil quilômetros do Círculo de Fogo do Pacífico, ocorrem terremotos e tsunamis. No relatório de risco mundial de 2021 da ONG Bündnis Entwicklung Hilft, Tonga ocupa o terceiro lugar entre os países com maior risco de um evento natural extremo resultar em catástrofe. Apenas nos últimos 12 anos, registraram-se três catástrofes naturais. Em 13 de fevereiro de 2010, ocorreu um sismo de 6,3 pontos na escala Richter. Dois dias mais tarde, um ciclone com ventos de até 228 quilômetros horários varreu as ilhas. Em 11 de janeiro de 2014, uma intempérie voltou a devastar a região, atingindo em especial o grupo de ilhas Ha‘apai e sua capital Lifuka. Em 14 de janeiro de 2022, o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, periodicamente ativo, irrompeu mais uma vez, desencadeando um maremoto, classificado como o mais forte dos últimos 30 anos. Qual é o efeito das mudanças climáticas sobre Tonga? Com clima tropical, o arquipélago apresenta, a grosso modo, duas estações anuais: uma fase quente e úmida, de dezembro até abril, e uma menos chuvosa entre maio e novembro. A elevação do nível do mar, provocada pela mudança climática, e o incremento de ciclones, inundações, erosão de costas e das precipitações pluviais contam entre as mais graves ameaças existenciais e ambientais para Tonga. Segundo a Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ, na sigla original) e o portal do clima do Banco Mundial, os eventos meteorológicos extremos se intensificarão ainda mais nas próximas décadas, agravados pelos danos ambientais do desmatamento para utilização agrícola, da poluição industrial e da eliminação de lixo. De que vive Tonga? Tonga é classificada pelo Banco Mundial como lower middle income country (país de renda média-baixa, MIC), grupo das nações com renda per capita entre 1.036 e 12.535 dólares. Os acontecimentos mais recentes, contudo, puseram em crise a economia do arquipélago. O turismo, sua segunda maior fonte de divisas, está praticamente paralisado devido à pandemia de covid-19 e às restrições rigorosas às viagens. A agricultura – tradicionalmente forte, responsável por quase um quinto do PIB – está sujeita à meteorologia e às oscilações de preços no mercado mundial. No momento, os principais produtos de exportação são baunilha e peixe. De grande importância para a economia do reino são as remessas bancárias dos tonganeses que vivem no exterior, sobretudo na Nova Zelândia, Havaí e Austrália. Além disso, recebe ajuda humanitária internacional – cuja cifra oficial em 2017 foi de 80,3 milhões de dólares líquidos, segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Quem governa Tonga? Desde 1875 Tonga é uma monarquia constitucional hereditária, e em 1970 se tornou independente do Reino Unido. Em novembro de 2010, pela primeira vez a maioria dos membros parlamentares foi eleita por voto popular direto. Desde 15 de dezembro de 2021, o governo do país é encabeçado pelo primeiro-ministro Siaosi Sovaleni, eleito pelo Parlamento e nomeado oficialmente pelo rei Tupou 6º. Tonga é membro independente da Commonwealth of Nations (comunidade de 54 nações, a maioria ex-colônias britânicas) e, desde 1999, também das Nações Unidas. O país está, ainda, associado à Alemanha por um "pacto de amizade duradouro" assinado em 1876, durante o reinado de Tupou 1º, e renovado em 1977 pelo governo da República Federal da Alemanha. Autor: Astrid Prange