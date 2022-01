Sem seu técnico, que testou positivo para covid-19, Lille precisa vencer Lorient

Positivo para covid-19, o técnico do Lille, Jocelyn Gourvennec, não estará no banco de reservas nesta quarta-feira no duelo Lille-Lorient, partida adiada da Ligue 1 em que o atual campeão vai lutar para se aproximar das posições europeias.

Apesar dos resultados abaixo do esperado, o Lille (10º com 29 pontos) tem a chance de ficar mais perto das vagas da Liga Europa e da Liga dos Campeões.

O empate alcançado no domingo fora de casa diante do Olympique de Marselha (1-1) depois de jogar uma hora com um homem a menos, animou os jogadores comandados por Gourvennec, que ficará a cinco pontos do pódio em caso de vitória contra o 18º da tabela.

Mas os 'Dogos' terão que ficar atentos já que venceram apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato em seu estádio Pierre-Mauroy (com quatro empates).

Também nesta quarta-feira o Clermont (16º) enfrenta o Strasbourg (7º) e o Montpellier (8º) recebe o Troyes (17º).

--- Programação das partidas adiadas da Ligue 1, que serão disputadas nesta quarta-feira, 19 de janeiro:

19ª rodada

(15h00) Clermont - Strasbourg

20ª rodada

(15h00) Lille - Lorient

Montpellier - Troyes

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Paris SG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Marselha 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

5. Mnaco 33 21 9 6 6 33 23 10

6. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

7. Strasbourg 32 20 9 5 6 39 25 14

8. Montpellier 31 20 9 4 7 34 27 7

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lille 29 20 7 8 5 27 27 0

11. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

16. Clermont-Ferrand 18 20 4 6 10 20 36 -16

17. Troyes 17 20 4 5 11 18 29 -11

18. Lorient 17 20 3 8 9 15 31 -16

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

