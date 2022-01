Prova hípica vai mudar de nome para evitar vínculo com o príncipe Andrew

Uma prova hípica britânica, a the Duke of York Stakes, vai mudar de nome para evitar qualquer vínculo com o príncipe Andrew, duque de York, acusado nos Estados Unidos de agredir sexualmente uma menor.

Esta prova hípica foi criada com esse nome em 1895, em homenagem a outro duque de York, "o príncipe George, que se tornou mais tarde o rei George V", lembrou James Brennan, encarregado de marketing e apoio ao hipódromo, em declarações ao jornal The Yorkshire Post.

Os encarregados da prova querem evitar qualquer confusão agora.

"Isso nunca esteve relacionado com o príncipe Andrew. Com isso em mente, refletiremos em como fazer para que o nome seja mais claro em relação à sua própria história e que faça referência a outro duque de York, completamente diferente", acrescentou.

A prova poderia se chamar 1895 Duke Of York Stakes.

A americana Virginia Giuffre acusa Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth II, de agressões sexuais em 2001, quando ela tinha 17 anos. O príncipe Andrew nega as acusações.

Sob ameaça de um processo civil nos Estados Unidos, o príncipe perdeu seus títulos militares e não vai usar mais o tratamento "alteza real" oficialmente.

