TONGA TSUNAMI: Imagens de Tonga mostram devastação após erupção seguida por tsunami

PETRÓLEO PREÇO: Preço do petróleo atinge máximo em 7 anos devido a tensões de oferta e riscos geopolíticos

WELLINGTON:

Imagens de Tonga mostram devastação após erupção seguida por tsunami

As primeiras imagens de Tonga após a erupção de um vulcão que desencadeou um tsunami mostravam, nesta terça-feira (18), a devastação neste arquipélago do Pacífico, coberto por cinzas e com danos significativos.

TÓQUIO:

Petróleo atinge máximo em 7 anos devido a tensões de oferta e riscos geopolíticos

O petróleo atingiu uma alta de sete anos nesta terça-feira, impulsionado por interrupções no fornecimento, tensões geopolíticas e aumento da demanda, apesar dos temores de um avanço da ômicron.

WASHINGTON:

Um Biden frustrado entra em seu segundo ano pronto para a luta

Joe Biden 1.0 era um avô tranquilo, um veterano discreto saindo da aposentadoria em 2020 para curar uma nação profundamente dividida por Donald Trump. Um ano depois, o mundo conhece o Biden 2.0: um lutador frustrado e irritado.

(EUA política Biden governo economia sociedade, Enfoque, 1.000 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O primeiro ano de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentou desafios extraordinários em 12 meses: uma nação dividida após o governo de Donald Trump, a pandemia de covid-19 e uma economia em crise.

LONDRES:

Sequestrador do Texas foi investigado pela inteligência britânica

O britânico que tomou quatro pessoas como reféns no último fim de semana em uma sinagoga dos Estados Unidos foi investigado em 2020 pelos serviços de inteligência interna (MI5), que concluíram que ele não representava uma ameaça, informaram jornais britânicos nesta terça-feira (18).

BUENOS AIRES:

FMI pode perder legitimidade se Argentina sofrer desestabilização, diz ministro

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pode perder legitimidade se "empurrar a Argentina para uma situação desestabilizadora" - alertou o ministro da Economia, Martín Guzmán, em entrevista à AFP, no momento em que o país negocia um novo programa de crédito com o organismo.

(Argentina FMI economia política estímulo crescimento, Entrevista, 780 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Rússia e Belarus promovem manobras militares em plena crise com a Ucrânia

Rússia e Belarus justificaram, nesta terça-feira (18), os exercícios "improvisados" de preparação ao combate nas fronteiras da União Europeia e da Ucrânia, devido às tensões com o Ocidente, enquanto os esforços diplomáticos por uma desescalada parecem se estagnar.

(Rússia Belarus Ucrânia crise conflito exercícios militares política, Prev, 700 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

GENEBRA:

OMS acredita que pandemia de covid-19 'está longe de acabar'

A pandemia de covid-19 "está longe de terminar", alertou nesta terça-feira (18) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertando contra a ideia de que a variante ômicron seja benigna.

OSLO:

Dez anos após massacre de Utøya, Breivik solicita soltura

Dez anos depois de matar 77 pessoas na Noruega, o extremista de direita Anders Behring Breivik pediu, nesta terça-feira (18), sua libertação, uma solicitação fadada ao fracasso e que começou com uma saudação nazista aos juízes.

(Noruega justiça terrorismo massacre política nazismo extremadireita, Prev, 650 palavras, já transmitida)

MADRI:

Morre Francisco Gento, lenda do Real Madrid e ganhador de seis Copas da Europa

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira (18), a morte, aos 88 anos, do lendário Francisco Gento, único jogador da história do futebol a conquistar seis Copas da Europa.

(Espanha RealMadrid futebol morte sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

MADRI:

Preocupação e impaciência na Espanha com fundos europeus da covid

Na Espanha, crescem as críticas à gestão dos fundos do grande plano europeu de recuperação do coronavírus, altamente antecipado pelos meios econômicos e fonte de tensão entre o governo e a oposição.

(Espanha economia pandemia política fundos UE, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

ESTRASBURGO:

Deputada maltesa Roberta Metsola é eleita presidente do Parlamento Europeu

A deputada conservadora maltesa Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu, nesta terça-feira (18), ao obter maioria na primeira rodada de votação, e sucederá ao italiano David Sassoli.

(Malta UE Parlamento Europeu política sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

ESTRASBURGO:

Roberta Metsola, nova presidente do Parlamento Europeu e militante antiaborto

A deputada conservadora maltesa Roberta Metsola, eleita presidente do Parlamento Europeu nesta terça-feira (18), é vista como uma líder política moderada, apesar de sua posição controversa contra o aborto.

(Malta UE Parlamento Europeu política sociedade, Perfil. 500 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Boris Johnson nega ter mentido sobre festa em pleno confinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou nesta terça-feira (18) que ninguém o avisou que uma festa que violava as regras anticovid seria organizada em Downing Street em maio de 2020, como afirmou seu ex-conselheiro Dominic Cummings.

(ReinoUnido política governo pandemia escândalo, Prev, 400 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte diz que testou 'mísseis táticos guiados'

A Coreia do Norte informou, nesta terça-feira (18), o lançamento de dois mísseis táticos guiados no dia anterior, em seu quarto teste de armas desde o início do ano.

(CoreiaNorte armas testes política diplomacia crise economia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

HERAT:

Socorristas buscam sobreviventes de terremoto mortal no Afeganistão

As equipes de resgate buscavam, nesta terça-feira (18), sobreviventes de um terremoto que atingiu uma área remota do oeste do Afeganistão e deixou ao menos 22 mortos e centenas de casas danificadas, informaram as autoridades.

(Afeganistão terremoto sociedade mortos destruição, Prev, 500 palavras, já transmitida)

ISLAMABAD:

Policial e dois agressores morrem em ação dos talibãs paquistaneses

Um policial morreu, e dois ficaram feridos em um tiroteio na capital do Paquistão, Islamabad, onde dois agressores membros dos talibãs locais também foram mortos - disseram autoridades nesta terça-feira (18).

(Paquistão talibã violência, acompanhamento)

SANAA:

Bombardeios da coalizão saudita deixam 11 mortos no Iêmen

Pelo menos 11 pessoas morreram na capital do Iêmen em bombardeios da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, um dia depois de um ataque dos rebeldes huthis iemenitas nos Emirados Árabes Unidos - informaram uma fonte médica e uma testemunha, nesta terça-feira (18).

(Iêmen ArábiaSaudita ataques conflito violência, Prev, 500 palavras, já transmitida)

XANGAI:

Ex-campeões resgatam o esporte escolar na China

"Um, dois, três, alonguem!" Assim, a ex-campeã mundial de ginástica Sui Lu treinava dezenas de alunos em seus tatames. Como ela, vários atletas de alto nível aposentados colaboram para os esportes escolares na China.

(China esporte educação JO sociedade política, ângulo, a ser transmitida)

BRUXELAS:

Polônia e Hungria bloqueiam acordo da UE sobre imposto mínimo a grandes empresas

O esforço da União Europeia para implementar um imposto mínimo acordado internacionalmente sobre as grandes multinacionais colidiu com a oposição da Polônia e Hungria nesta terça-feira (18).

(UE Hungria Polônia imposto economia multinacionais, Prev, já transmitida)

VIENA:

Na segura Áustria, mulheres sofrem desamparo diante de feminicídios

O número "31" pintado em vermelho-sangue se destaca em um memorial improvisado em Viena. É o número de feminicídios ocorridos no ano de 2021 na Áustria, onde os assassinatos de mulheres superam os de homens.

(Áustria feminicídio crime justiça sociedade mulheres, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência

Um livro que tenta provar a existência de Deus a partir do estado atual da ciência e, em particular, da observação do Universo, tornou-se best-seller na França.

(França livro ciência pesquisa religião sociedade, Ângulo, 450 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

A luta dos artesãos japoneses com deficiência por existir e trabalhar

Em um bairro badalado de Tóquio, os clientes da loja Majerca examinam os objetos feitos por pessoas com deficiência neste local que busca divulgar seu trabalho, uma tendência que ainda engatinha no Japão, onde são vítimas de inúmeros preconceitos.

(Japão deficiência sociedade emprego produção saúde política, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Egonlab, uma marca de moda com um pé no mundo real e outro no virtual

A Egonlab, marca francesa que desfila pela primeira vez nesta terça-feira (18) na Semana de Moda Masculina em Paris, faz simultaneamente versões de seus produtos para o mundo virtual, um metaverso que intriga e desperta expectativa no setor.

(FRança moda sociedade virtual tecnologia, Prev, a ser transmitida)

LONDRES:

Artista Kaws lança a primeira exposição disponível no Fortnite

O artista americano Kaws instalou nesta terça-feira (18) suas pinturas pop e esculturas coloridas na Serpentine Gallery de Londres, mas também dentro da versão virtual do museu, ambientada no Fortnite, o videogame com centenas de milhões de seguidores.

(Londres arte cultura metaverso jogos sociedade, Reportagem, a ser transmitida)

