Órgão eleitoral obtém assinaturas para consulta sobre permanência de AMLO

O Instituto Nacional Eleitoral (INE) do México informou nesta terça-feira (18) que foram obtidas as assinaturas necessárias para uma polêmica consulta sobre a permanência de Andrés Manuel López Obrador na Presidência.

"Temos o prazer de informar que a meta de 3% da lista nominal de eleitores foi alcançada, a meta é de 2 milhões e 758 mil inscrições", informou o INE no Twitter.

Por lei, para que o órgão eleitoral realize este exercício, é necessária a assinatura de 3% dos colégios eleitorais, ou seja, cerca de 2,7 milhões de aprovações.

López Obrador, que assumiu o poder em dezembro de 2018, promove o referendo para que os cidadãos decidam se encerram ou não seu mandato que deve ir até 2024, o que aconteceria em 10 de abril.

O presidente garante que se trata de um exercício democrático, mas seus detratores denunciam um ato político para fortalecer sua posição, além de desperdício de recursos.

A realização da consulta também confrontou o INE com o governo de López Obrador. Tanto o Supremo Tribunal de Justiça quanto o tribunal eleitoral ordenaram a realização da consulta após o instituto adiar o processo por falta de recursos.

O INE alega que cortes orçamentários determinados pela presidência e pelo Legislativo - dominado pelo partido de Obrador - o deixaram sem recursos para realizar esse processo.

Desde que foi prefeito da Cidade do México (2000-2006), o líder de esquerda prometeu submeter seu mandato à opinião popular por meio de consultas.

Como prefeito, ele realizou uma pesquisa por telefone na metade de seu governo.

Já como presidente eleito, ele suspendeu o projeto milionário de um novo aeroporto na Cidade do México após uma consulta criticada por seus opositores por supostas irregularidades.

Alegando buscar pluralidade em seu governo, Obrador propôs nesta terça nomear políticos do opositor PRI a cargos diplomáticos, mas líderes deste partido, anteriormente hegemônico, veem uma tentativa de enfraquecê-los.

O presidente nomeou a ex-governadora de Sonora (norte), Claudia Pavlovich, como cônsul em Barcelona e o ex-presidente de Campeche (sul), Carlos Aysa, como embaixador na República Dominicana. Ambas as propostas devem ser aprovadas pelo Senado.

Em 2021, o governo de López Obrador indicou o ex-governador do PRI de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embaixador na Espanha, embora a imprensa indique que Madri não aprovou a nomeação.

O líder do PRI, Alejandro Moreno, disse no Twitter que ao aceitar as indicações, os ex-líderes locais infringiriam os estatutos do partido, "causando sanções internas, incluindo expulsão".

Dominante no México por mais de sete décadas, o PRI é apontado por analistas como decisivo para obter a maioria qualificada - necessária para aprovar mudanças constitucionais - e promover uma ambiciosa e polêmica reforma do mercado de eletricidade, entre outras iniciativas.

