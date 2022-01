Morre Francisco Gento, lenda do Real Madrid e ganhador de seis Copas da Europa

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira (18), a morte, aos 88 anos, do lendário Francisco Gento, único jogador da história do futebol a conquistar seis Copas da Europa.

"O Real Madrid C.F., seu presidente e seu Conselho Diretor lamentam profundamente o falecimento de Francisco Gento, presidente de honra do Real Madrid e uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial", disse o clube em comunicado.

