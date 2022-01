Lionel Messi volta aos treinos coletivos do Paris Saint-Germain

O craque argentino do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, que testou positivo para covid-19 no final de dezembro, retomou os treinos coletivos nesta terça-feira, anunciou o clube francês em sua conta no Twitter, em mensagem acompanhada de um vídeo.

Messi, que testou positivo durante as férias de Natal em Rosário, sua cidade natal, não participou da vitória na Copa da França sobre o Vannes no dia 3 de janeiro, nem dos dois jogos da Ligue 1 disputados em 2022, contra o Lyon em 9 de janeiro (1-1) e diante do Brest no último sábado no Parque dos Príncipes (2-0).

Após este último duelo, o clube anunciou que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro voltaria ao grupo "progressivamente" nesta semana.

Messi já perdeu um total de 10 jogos da Ligue 1 nesta temporada, entre lesões, retornos tardios da seleção argentina e covid-19, e disputou apenas 11 jogos pelo PSG desde que chegou ao clube parisiense em agosto passado.

"Demorei mais do que pensava para ficar bem, mas estou quase recuperado e muito ansioso para voltar aos gramados. Tenho treinado esses dias para ficar 100%, desafios muito bons estão vindo este ano e espero que em breve possamos voltar a nos ver", escreveu o argentino em sua conta no Instagram na última quinta-feira, quando voltou ao centro de treinamento para se exercitar sozinho.

Se Maurcio Pochettino o considerar apto, Messi poderá retornar à competição neste domingo em uma partida contra o Reims da Ligue 1.

