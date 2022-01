Lazio vence Udinese (1-0) na prorrogação e vai às quartas da Copa da Itália; Juve goleia Sampdoria

Lazio e Juventus se classificaram nesta terça-feira para as quartas de final da Copa da Itália, embora o tenham feito de maneiras bem diferentes: os romanos só conseguiram vencer na prorrogação enquanto os turineses avançaram com uma goleada.

A Lazio se classificou ao vencer a Udinese por 1 a 0 graças a um gol de seu atacante Ciro Immobile aos 106 minutos.

Nas quartas de final, os romanos vão enfrentar o Milan, que se classificou há uma semana após vencer o Genoa por 3 a 1, também no tempo extra.

Para superar a defesa adversária no Estádio Olímpico, Maurizio Sarri teve que recorrer a Immobile, que começou no banco e entrou em campo aos 71 minutos, para marcar na prorrogação com um toque em que encobriu o goleiro.

Immobile continua mostrando seu faro de artilheiro neste 2022, já que marcou pelo menos um gol em cada um dos quatro jogos que disputou este ano.

Muito mais simples foi a classificação da Juventus, que goleou a Sampdoria por 4 a 1 com gols do colombiano Juan Cuadrado (25), Daniele Rugani (52), do argentino Paulo Dybala (67) e do espanhol Álvaro Morata de pênalti (77).

Nas quartas de final, a Juventus terá pela frente Sassuolo ou Cagliari, que se enfrentam nesta quarta-feira.

-- Resultados e programação das oitavas de final (horário de Brasília):

- Quarta-feira 12 de janeiro:

(+) Atalanta 2 Muriel (12), Maehle (88)

Unione Venezia 0

- Quinta-feira 13 de janeiro:

Napoli 2 Mertens (44), Petagna (90+5)

(+) Fiorentina 5 Vlahovic (41), Biraghi (58), Venuti (105+1), Piatek (108), Maleh (119)

(+) AC Milan 3 Giroud (74), Leão (102), Saelemaekers (112)

Genoa 1 Ostigard (17)

- Terça-feira 18 de janeiro:

(+) Lazio 1 Immobile (106)

Udinese 0

(+) Juventus 4 Cuadrado (25), Rugani (52), Dybala (67), Morata (77, de pênalti)

Sampdoria 1 Conti (63)

- Quarta-feira 19 de janeiro:

(13h30) Sassuolo - Cagliari

(17h00) Inter - Empoli

- Quinta-feira 20 de janeiro:

(17h00) AS Roma - Lecce (D2)

(+): classificados para as quartas de final.

