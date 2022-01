Kamala Harris vai liderar delegação de Biden em posse de presidente hondurenha

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, comparecerá à posse de Xiomara Castro como presidente de Honduras no dia 27 de janeiro, anunciou nesta terça-feira (18) a Casa Branca.

Kamala vai liderar a delegação que será enviada pelo presidente Joe Biden para a cerimônia de posse em Tegucigalpa, que também inclui a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power, e o vice-secretário de Estado para as Américas, Brian Nichols, entre outros, segundo um comunicado.

Esta será a primeira viagem oficial da vice-presidente americana a Honduras. Biden conferiu a Kamala Harris a missão de resolver o problema da migração descontrolada na fronteira entre Estados Unidos e México, a maioria proveniente dos países da América Central, entre os quais está Honduras.

Kamala saudou a vitória de Xiomara, a primeira mulher a triunfar nas eleições de Honduras em 200 anos de independência, no pleito realizado 28 de novembro. Ela é esposa do ex-presidente de esquerda Manuel Zelaya, que foi deposto do cargo em 2009.

"Ontem telefonei para felicitar Xiomara Castro por sua vitória histórica como primeira mulher presidente de Honduras. Esperamos trabalhar com a presidente eleita Castro para incrementar as oportunidades econômicas, combater a corrupção e aprofundar a associação entre Estados Unidos e Honduras", tuitou a vice-presidente em 11 de dezembro.

Xiomara Castro, de 62 anos, venceu as eleições com maioria arrasadora e prometeu transformações econômicas e sociais em Honduras, um dos países mais pobres do continente americano.

