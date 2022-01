Incêndio em casa de repouso deixa pelo menos cinco mortos na Espanha

Um incêndio em um lar de idosos em Moncada, uma cidade na região espanhola de Valência (leste), deixou pelo menos cinco mortos e onze hospitalizados na madrugada desta quarta-feira (19), anunciaram os serviços de emergência regionais.

O incêndio ocorreu por volta da meia-noite de terça para quarta-feira na residência localizada na vila a norte da cidade de Valência, onde chegaram 6 carros de bombeiros para apagar as chamas, segundo os bombeiros da região no Twitter.

Os serviços de emergência informaram na rede social que "há cinco mortos".

Além disso, outras "3 pessoas com intoxicação grave e 8 pessoas com intoxicação leve" foram levadas para diferentes hospitais da região.

Os bombeiros tiveram que resgatar 25 pessoas das chamas, enquanto evacuavam todos os outros moradores do local, cerca de 70 pessoas no total.

O fogo foi controlado e os bombeiros estavam ventilando as instalações, conforme informado no Twitter.

A imprensa local citou testemunhas do incêndio que presenciaram como os trabalhadores da residência junto com bombeiros e policiais resgataram os idosos por uma das escadas do prédio de dois andares.

Segundo a imprensa local, as primeiras investigações indicam que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito no equipamento médico de oxigênio.

