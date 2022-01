EUA: secretário de Estado americano visitará Ucrânia em meio a tensões com Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará a Ucrânia, esta semana, e terá uma reunião com o presidente do país, Volodymyr Zelenskyy, informou o Departamento de Estado americano nesta terça-feira, 18. O encontro acontecerá em meio à escalada das tensões entre Ocidente e Rússia, que ampliou a atividade militar na fronteira com o território vizinho.

Blinken irá a Kiev em um viagem organizada às pressas para mostrar apoio dos EUA aos ucranianos, após o impasse das negociações entre potências ocidentais e Moscou que visavam diminuir as divergências. As conversas acabaram intensificando preocupações americanas de que o Kremlin pretende invadir a Ucrânia.

De Kiev, Blinken viajará para Berlim, onde se reunirá com aliados para discutir uma possível resposta a qualquer ação militar russa. A Rússia reuniu cerca de 100 mil soldados, além de tanques e outras armas pesadas, em seu próprio solo perto da fronteira ucraniana, no que muitos observadores acreditam ser uma preparação para uma invasão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Departamento de Estado, as "viagens e consultas de Blinken fazem parte dos esforços diplomáticos para diminuir a tensão causada pelo avanço militar da Rússia e pela contínua agressão à Ucrânia".

Blinken se reunirá com Zelenskyy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, na quarta-feira, "para reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia", disse o Departamento de Estado. Fonte: Associated Press.

Tags