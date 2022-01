Comunicado do Business Wire :Upward Farms

Empresa de agricultura vertical aquapônica coberta Upward Farms anunciou hoje planos de adicionar o que será a maior fazenda vertical do mundo à sua rede. A nova instalação de 250.000 pés quadrados, localizada no Condado de Luzerne, Pensilvânia, está programada para ficar completa e operacional no início de 2023, fornecendo microvegetais frescos e de origem local além de robalos listrados híbridos criados de modo sustentável para consumidores em todo o nordeste e mais além.

A plataforma aquapônica da Upward Farms combina a precisão, escalabilidade e frescor durante todo o ano da agricultura interna com os benefícios de todo o ecossistema e da agricultura regenerativa rica em microbiomas - os resíduos dos peixes são transformados em fertilizante orgânico para folhas verdes.

A Upward Farms cultiva todos os seus produtos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. Suas folhas verdes são orgânicas e certificadas pelo USDA, não transgênicas e sem produtos químicos sintéticos, como pesticidas e fertilizantes, sendo seus robalos híbridos certificados pelas melhores práticas de aquicultura, sem mercúrio, antibióticos ou hormônios adicionados. Hoje, as saladas de microvegetais lavadas e prontas para comer da Upward Farms podem ser encontradas nos locais do Whole Foods Market em toda a cidade de Nova York, sendo que os robalos híbridos da empresa recentemente fizeram sua estreia no Greenpoint Fish and Lobster, disponível aos consumidores em seu local de varejo no Brooklyn e para clientes e chefs em muitos restaurantes da cidade de Nova York que o Greenpoint fornece.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Produção Local, Impacto Mundial e Escala sem Precedentes

A Upward Farms está localizando a produção do que hoje está entre os alimentos perecíveis mais deslocados - 90% das folhas verdes são cultivadas na Costa Oeste e 90% dos frutos do mar são importados - aumentando o acesso a alimentos frescos, saudáveis, deliciosos e cultivados com responsabilidade.

A nova instalação da Upward Farms na Pensilvânia terá de 2 a 4 vezes o tamanho das próximas maiores fazendas verticais operadas por seus pares do setor. As instalações da Upward Farms não são apenas resilientes ao clima, mas também reduzem o uso de água e terra em 95%. As instalações de 250.000 pés quadrados (± 6 acres) da empresa irão conservar mais de 100 milhões de galões de água e mais de 120 acres de terra anualmente bem como eliminar 1,7 milhão de milhas de transporte de alimentos por ano.

A Upward Farms está investindo na comunidade local e na força de trabalho, fornecendo treinamento vocacional e qualificação, junto com mais de 100 empregos de alta qualidade e bem remunerados em cargos de fabricação, tecnologia e negócios, além de 400 empregos durante a construção da instalação.

"Estou satisfeito que a Upward Farms decidiu fazer do Condado de Luzerne o lar de sua nova fazenda vertical", disse o Secretário do Departamento de Desenvolvimento Comunitário e Econômico, Dennis Davin. "A Commonwealth tem raízes profundas no setor do agronegócio, sendo conhecida por ter um espírito de inovação. Isto, junto com nossa localização privilegiada no nordeste, faz da Pensilvânia uma excelente escolha para a maior fazenda vertical do mundo."

Inteligência Ecológica

Até o momento, a agricultura continua sendo uma dos setores menos digitalizados, com a agricultura interna abordando mediante inovações em software e automação. Entretanto, escala, produtividade e eficiência no setor permaneceram limitadas pela biologia. O que agora é entendido em todos os setores de biotecnologia é que a biodiversidade aumenta a produtividade e a estabilidade dos ecossistemas - fatores-chave para a escalabilidade. A abordagem da Upward Farms para a produção de biodiversidade não apenas aborda o apetite do consumidor por alimentos cultivados ecologicamente, mas também se baseia na ciência revolucionária. O que a Upward Farms chama de Inteligência Ecológica é uma tecnologia proprietária de microbioma que introduz um volante de aprendizagem por reforço com base biológica. Ao curar um microbioma diversificado com capacidade genética para funções-chave, a Upward Farms alcança uma plataforma de fabricação biológica autônoma, auto-otimizada e altamente produtiva - incluindo rendimentos comerciais com liderança no setor, rendimentos de P&D de última geração de 4-5x pares e 99% de eliminação de doenças da lavoura. Enquanto a empresa tem foco no sucesso a curto prazo no mercado de saladas embaladas de quase US$ 10 bilhões nos EUA, a solução de inteligência ecológica da empresa fornece soluções naturais para o setor de biotecnologia, onde o valor do microbioma está explodindo. Na área de saúde, o microbioma já é um mercado de US$ 58 bilhões (US$ 100 bilhões estimado em 2025), sendo a agrotecnologia um mercado de US$ 32 bilhões (US$ 56 bilhões estimado em 2025).

"A agricultura é um dos setores altamente expostos aos perigos das mudanças climáticas e um de seus principais impulsionadores", disse Jason Green, Diretor Executivo e Cofundador da Upward Farms. "Soluções para a produção de alimentos que sejam boas às pessoas e ao planeta são extremamente necessárias. Com a construção da maior fazenda vertical do mundo e nossa terceira fazenda vertical aquapônica em geral, estamos demonstrando o poder da natureza e da criação, ao acrescentar nossa Inteligência Ecológica proprietária à tendência de aceleração da agricultura interna e vertical. Com esta nova instalação, poderemos chegar a algumas das áreas mais populosas dos EUA e quase 100 milhões de americanos, em um único dia de distribuição em relação a uma semana que pode levar para receber produtos da costa oeste. Esta é uma história de sucesso local com enormes implicações mundiais sobre como e onde os alimentos são cultivados e a próxima geração de tecnologia de produção."

Planos de Crescimento

A Upward Farms planeja construir suas novas instalações na Pensilvânia até 2022, com produção e vendas para o nordeste dos EUA começando no início de 2023. A Upward Farms está planejando a expansão contínua para novos mercados nos EUA em 2023 e mais além.

Sobre a Upward Farms

Com sede no Brooklyn, NY, a Upward Farms é uma empresa agrícola vertical inovadora que traz ecossistemas inteiros para a agricultura de ambiente controlado através da agricultura aquapônica de folhas verdes, peixes e um microbioma robusto e benéfico. Fundada em 2013 e liderada pelo Diretor Executivo e Cofundador, Jason Green, a Upward Farms é a única fazenda vertical em grande escala que oferece verduras cultivadas localmente, lavadas e prontas para comer, com certificação USDA bem como peixes certificados pelas melhores práticas de aquicultura. A Upward Farms cultiva e embala microvegetais de qualidade superior repletos de sabor e nutrientes deliciosos que são os produtos mais vendidos no Whole Foods Market. Como líder na ciência por trás da agricultura regenerativa, a Upward Farms entende o papel do microbioma na saúde de solos e águas que produzem os alimentos para nossos pratos. Para saber mais, acesse www.eatupwardfarms.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005759/pt/

Contato

Emily Nauseda enauseda@allisonpr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags