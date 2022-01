Comunicado do Business Wire :Taulia

38% dos participantes recebem pagamentos antecipados mensalmente em 2021, em relação a 19% em 2017, de acordo com uma pesquisa de opinião com fornecedores conduzida pela Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro. A pesquisa de opinião com fornecedores é realizada anualmente desde 2017 e reflete as opiniões de quase 80.000 participantes em um período de cinco anos.

Há um interesse crescente dos fornecedores em receber regularmente o pagamento antecipado assim que uma fatura é aprovada como fonte alternativa de financiamento. Em 2021, um quinto (22%) dos fornecedores estava interessado em sempre receber o pagamento antecipado para todos os clientes, em comparação com 15% em 2017.

Os motivos dos fornecedores para receber pagamentos antecipados variam. Em 2021, os principais motivos de interesse em pagamentos antecipados foram*:

-- Lacunas no fluxo de caixa (49%)

-- Collections/payment predictability (27%)

-- Necessidades de capital de giro (21%)

-- Facilidade de uso (18%)

-- Reduzir DSO (7%)

Há também uma progressão clara para um melhor comportamento das empresas com uma redução nos atrasos de pagamento, que caíram de 45% em 2017 para 36% em 2021. A redução dos atrasos nos pagamentos gera melhorias na automação e no desejo das empresas de promover a saúde financeira de seus fornecedores.

Cedric Bru, CEO da Taulia, disse:"A saúde financeira dos fornecedores é fundamental para criar cadeias de suprimentos robustas. Esses resultados falam por si para mostrar o progresso sendo feito para garantir que os fornecedores sejam pagos como desejam: adiantado ou pontualmente. Este ano houve uma interrupção significativa nas cadeias de suprimentos devido a uma variedade de fatores externos, mas o financiamento adequado não deve ser um impedimento.

"Ao trabalhar juntos, as pessoas em todos os pontos da cadeia de suprimentos podem apoiar o crescimento dos negócios próprios e de terceiros, oferecendo opções, flexibilidade e consistência em relação a pagamentos. Esperamos observar um progresso contínuo em relação a isso para todos os tamanhos de empresas e sabemos que, ao fornecer a melhor tecnologia, podemos ajudar ativamente a tornar essas opções disponíveis para o maior número possível de empresas."

Sobre a pesquisa

A Taulia realiza anualmente uma pesquisa de fornecedores desde 2017, com relatórios publicados no ano seguinte. Durante esse período, 79.918 respostas à pesquisa foram coletadas globalmente. Os participantes da pesquisa foram contatados por e-mail e variam em área geográfica, cargo e setor.

Para ler o relatório completo, acessehttps://taulia.com/resources/supplier-survey-reports/supplier-survey-5-year-review/

*Observação: Foram oferecidas múltiplas respostas aos participantes que responderam a esta pergunta, por isso os totais são superiores a 100%.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech líder em soluções de gerenciamento de capital de giro. A Taulia ajuda as empresas a ter liquidez em relação a suas contas a pagar, contas a receber e estoque. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas usa a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e receber. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e presta serviços para as maiores empresas do mundo, incluindo a Airbus, a AstraZeneca e a Nissan.

Para mais informações, acesse www.taulia.com.

