Comunicado do Business Wire :SMOORE

A SMOORE, maior fabricante de vaporização do mundo, lançou hoje a solução de cápsula de vaporização com bobina de cerâmica mais fina do mundo - FEELM Air - em seu evento de lançamento de novas tecnologias em Londres. A FEELM Air apresenta sete grandes avanços na experiência de consumo de cigarro eletrônico, incluindo design superior, confiabilidade, sabor e experiência interativa.

FEELM Air: World's Thinnest Ceramic Coil Vape Pod Solution (Photo: Business Wire)

A melhoria integral da FEELM Air é atribuída à nova geração de bobinas cerâmicas de película biônica ultrafina, criada com três inovações revolucionárias.

Três inovações na bobina de cerâmica de película biônica ultrafina

Em primeiro lugar, ela possui a primeira película de aquecimento composto por sete camadas do mundo feito de material biônico, com cada camada levando a uma funcionalidade correspondentemente aprimorada.

Em segundo lugar, a nova bobina de cerâmica biônica aproveita a técnica de formação de película a vácuo em nanoescala para distribuir a película de aquecimento de maneira mais uniforme, para uma disseminação precisa da temperatura.

Em terceiro lugar, ela possui uma estrutura biônica microporosa para fornecer ventilação suave e forte desempenho à prova de vazamentos.

Sete inovações na experiência de vaporização proporcionadas pela FEELM Air

Apoiado pela bobina de cerâmica de película biônica ultrafina, a FEELM Air consegue alcançar sete grandes avanços.

Mais importante ainda, a FEELM Air melhora o desempenho geral de redução de danos em 80% - em comparação com a última geração. A camada de aquecimento de compostos híbridos e a primeira camada de proteção em nanoescala do setor com resistência à corrosão reduzem a emissão de metais pesados em 78,6%; e a Camada de Controle de Temperatura com condutividade térmica pode reduzir a emissão de aldeídos e cetonas em 80,7% devido ao superaquecimento localizado, em comparação com a última geração.

O segundo avanço é uma reprodução de sabor mais autêntica. A FEELM Air emprega a tecnologia exclusiva e patenteada Flavor-Lock?, que melhora a liberação média de sabor em 33%. Além disso, a área de temperatura escalonada e a atomização em várias camadas da bobina de cerâmica permitem a liberação de sabor sob medida em diferentes zonas de temperatura. A camada microporosa Flavor-Lock? produz aerossóis em partículas menores para que os consumidores sintam o sabor em sua plenitude.

Em terceiro lugar, a FEELM Air apresenta um excelente desempenho à prova de vazamentos. Ela utiliza a tecnologia "Puzzle leak-proof" de segunda geração, diminuindo a taxa de vazamento em 237% por meio de estrutura capilar e uma inovadora válvula de estrangulamento para evitar a condensação. Além disso, a camada de bloqueio superabsorvente pode evitar respingos do e-líquido de maneira efetiva.

Em termos de otimização de energia, a FEELM Air possui a maior eficiência energética do mundo, de 1,3 mg/W, em virtude de três camadas de materiais compostos. A camada de controle de temperatura permite que a película de aquecimento forme uma zona de temperatura adequada. A camada elétrica de nanoprata pode reduzir o consumo de energia não válida, enquanto a camada de resistência térmica porosa pode reduzir a perda de calor de maneira efetiva.

O quinto avanço é montar o menor motor linear do mundo, que oferece um "Modo de onda de choque" exclusivo, fornecendo aos usuários vibrações delicadas e experiência interativa de consumo de cigarro eletrônico, para que o usuário possa sentir a ressonância em cada sopro. O consumo de energia das vibrações por carga é tão baixo como 0,06%, o que equivale a apenas duas baforadas.

Enquanto isso, a FEELM Air possui o primeiro sistema de gerenciamento de superenergia da indústria, intitulado "TOPOWER?", que permite carga de 10 minutos para oito horas de vaporização. A diferença da última geração, a densidade de energia do sistema aumenta em 20% e a vida útil da bateria aumenta em 30%.

Finalmente, a FEELM Air adota um MEMS (Micro-electro Mechanical Systems, ou Sistemas microeletromecânicos) integrado, que funciona como um interruptor de fluxo de ar confiável, para melhorar a sensibilidade do dispositivo e evitar a ativação incorreta.

"A FEELM Air é o resultado de uma pesquisa interdisciplinar e uma inovação revolucionária para bobinas de cerâmica", afirmou Frank Han, presidente da FEELM na abertura do evento de lançamento. "Ela atualiza a atual película de camada única para uma película biônica ultrafina de sete camadas. A espessura da película é reduzida de 80 micrômetros para 2 micrômetros, sendo 40 vezes mais fina que a última geração."

Atualização da marca FEELM

Ainda no evento de lançamento, Frank Han também anunciou a atualização da marca FEELM. O novo conceito da marca é composto por cinco palavras: Feel, Engine, Exploration, Lifestyle e Memory, ecoando as cinco letras de FEELM. Ele também revelou o novo logotipo da marca, que tem o contorno da bobina de cerâmica e a silhueta de uma janela, simbolizando a "Window to Ultimate Sensation" da FEELM. A "janela aberta" representa a busca infinita de uma melhor experiência sensorial, representando o compromisso da FEELM com a sensação suprema.

Desde o lançamento da primeira bobina de atomização de cerâmica preta do mundo com película metálica em 2016, a FEELM mudou todo o panorama competitivo, inaugurando uma nova era de bobina de cerâmica. Ela melhorou em grande medida a redução de danos com um controle preciso da temperatura de aquecimento e revolucionou a experiência de vaporização com um sabor suave e puro até a última baforada. E mais importante, a FEELM abordou de maneira efetiva os pontos fracos do setor: o vazamento e o dry-hit (quando a pessoa sente um forte gosto de queimado ao vaporar).

Até 2022, os dispositivos de cigarro eletrônico carregados com atomizadores da FEELM foram exportados para mais de 50 países na Europa, América, Ásia Oriental, África e Oceania, com seu volume de vendas acumulado de mais de 3 bilhões de unidades. A FEELM nunca interrompeu a exploração constante para alcançar a sensação suprema. Em virtude da FEELM Air, equipada com bobina de cerâmica de película biônica ultrafina, a FEELM está pronta para impulsionar outra mudança de paradigma na indústria global de vaporização, liderando a segunda revolução sensorial de dispositivos ultrafinos e bobinas de cerâmica.

Sobre a FEELM

A tecnologia FEELM é uma solução de sistema de cápsulas de alta qualidade pertencente à SMOORE, baseada na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo. Combinando com tecnologia de reprodução de sabor e tecnologia eletrônica inovadora e design de estrutura, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium para vapers globais. Com foco na pesquisa de tecnologia de atomização de ponta, a FEELM fornece soluções e fabricação totais às marcas de cigarro eletrônico. Agora, o símbolo FEELM está nas cápsulas de vaporização de marcas líderes de mercado no mundo inteiro, como RELX, NJOY, Haka e VAPO.

Sobre a SMOORE

A SMOORE é líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, incluindo a fabricação de dispositivos e componentes de cigarro eletrônico, com tecnologia avançada de R&D, forte capacidade de fabricação, portfólio de produtos de amplo espectro e base de clientes diversificada. A empresa é a maior fabricante de dispositivos de vaporização do mundo em termos de receita, respondendo por 18,9% da participação total do mercado global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

