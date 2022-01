Comunicado do Business Wire :Rubicon Capital Advisors

A Rubicon Capital Advisors ("Rubicon"), uma das maiores empresas de investimento do mundo com foco nos setores mais amplos de infraestrutura, energia e digital, tem o prazer de anunciar a abertura de um novo escritório em Santiago do Chile. A abertura do escritório chileno, o terceiro da Rubicon na região, apoia o crescimento global contínuo da empresa e o investimento na América Latina, que a Rubicon considera um mercado de crescimento importante para a empresa.

A Rubicon Capital Advisors ("Rubicon"), uma das maiores empresas de investimento do mundo com foco nos setores mais amplos de infraestrutura, energia e digital, tem o prazer de anunciar a abertura de um novo escritório em Santiago do Chile. A abertura do escritório chileno, o terceiro da Rubicon na região, apoia o crescimento global contínuo da empresa e o investimento na América Latina, que a Rubicon considera um mercado de crescimento importante para a empresa.

"Estou muito feliz por me juntar à equipe Rubicon neste momento animador. Com a abertura do escritório no Chile, os clientes terão acesso sem precedentes ao Cone Sul, juntamente com nossa experiência prática, contatos e conhecimento de mercado. Os escritórios da Rubicon na Colômbia e no México já são líderes na região e, com a inclusão de um escritório no Chile, esperamos nos tornarmos em breve a empresa de consultoria financeira número um nos setores mais amplos de infraestrutura, energia e digital em toda a América Latina", comentou. Andres Onetto, Diretor Geral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mercado de infraestrutura do Chile atraiu investidores de nível mundial, como empresas de construção internacionais e locais, operadores de infraestrutura, private equity e fundos de pensão. Recentemente, o governo chileno anunciou seu plano de infraestrutura para 2022, que inclui licitações de infraestrutura no valor de aproximadamente US$ 4,7 bilhões, que desempenharão um papel importante na recuperação econômica do Chile da pandemia.

Ao comentar sobre a expansão, Jesus Gonzalez Torrijos, sócio da Rubicon, afirmou: "Estamos em um momento ótimo. Graças a uma estrutura regulatória estável e um ambiente de negócios favorável, o Chile possui uma das redes de infraestrutura de transporte e energia mais desenvolvidas da América Latina. Nosso investimento no Chile faz todo o sentido, à medida que continuamos a ampliar nossas redes, aumentar nossa equipe e oferecer experiência prática aos nossos clientes. Estamos muito animados em receber Andrés e Felipe na equipe da Rubicon".

A abertura do novo escritório no Chile marca o sétimo escritório global da Rubicon, que também tem presença na Cidade do México, Bogotá, Nova York, Dublin, Madri e Seul. O objetivo da Rubicon é criar uma equipe de elite que ofereça serviços da mais alta qualidade aos seus clientes, combinados com um alcance internacional incomparável. Nos próximos meses, a Rubicon pretende contratar mais talentos de destaque nos setores digital, de infraestrutura e renováveis em sua rede global de escritórios.

Sobre a Rubicon Capital Advisors

A Rubicon é uma das principais empresas de serviços bancários de investimento do mundo com foco exclusivamente nos setores de infraestrutura, energia, digital e serviços públicos. Com escritórios na Europa, Américas e Ásia, a empresa tem um alcance global. Desde sua criação em 2011, a Rubicon fechou a venda, aquisição ou refinanciamento de mais de 100 ativos essenciais de infraestrutura, energia, digital e serviços públicos localizados na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia, com um valor corporativo combinado superior a US$ 85 bilhões. A empresa é regulamentada pelo Banco Central da Irlanda e sua afiliada nos EUA é membro da FINRA e da SIPC, registrada como corretora na SEC. Saiba mais sobre a empresa em: www.rubiconcapitaladvisors.com e siga a Rubicon Capital Advisors LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220114005316/pt/

Contato

Para consultas de mídia adicionais, entre em contato: Nicola Fitzpatrick T: +353 1 906 0633 E: nicola.fitzpatrick@rubiconcapitaladvisors.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags