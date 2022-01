Comunicado do Business Wire :Latin Recording Academy

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® está aceitando inscrições para suas bolsas de 2022 a partir de hoje. Incluindo sua prestigiosa Bolsa de Estudo Prodígio, no valor de US$200.000, copatrocinada este ano por Sofia Carson, Embaixadora Global da Fundação, para um bacharelado na Berklee College of Music. Além disso, serão concedidas três Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e 40 Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula a estudantes de música admitidos em universidades de sua escolha. Todas as bolsas são concedidas a estudantes de música excepcionalmente talentosos, com necessidade financeira, para apoiar suas aspirações educacionais e musicais. A Fundação está empenhada em investir em futuros criadores musicais latinos de todo o mundo.

A Bolsa de Estudo Prodígio, de quatro anos, este ano chamada Bolsa de Estudo Sofia Carson, foi criada há sete anos e tem sido copatrocinada por estrelas latinas, incluindo: Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra (2016), Miguel Bosé (2017), Carlos Vives (2018), Emilioe Gloria Estefan (2019), Julio Iglesias (2020) eJuanes (2021). A bolsa deste ano realizará o sonho de um aluno exemplar de completar um bacharelado em música na Berklee College of Music, a partir do período de outono (no hemisfério norte) de 2022.

A Fundação Cultural Latin GRAMMY continua comprometida em auxiliar nos esforços para fechar a lacuna de gênero na indústria musical. Na temporada 2020-21, as quatro bolsas mais valiosas foram concedidas a mulheres, o que representa 64% (US$ 531.000) do total de bolsas concedidas. O lançamento da Bolsa de Estudo Prodígio deste ano, em parceria com Sofia Carson, oferece apoio econômico e orientação inestimáveis para um músico aspirante. Tanto Sofia quanto a Fundação esperam que o copatrocínio de Sofia sirva de inspiração para jovens mulheres que desejam seguir uma carreira profissional na música.

Em 2019, a cantora e atriz Sofia Carson tornou-se Embaixadora Global da Fundação Cultural Latin GRAMMY, advogando, promovendo e aumentando a conscientização da missão e dos programas educacionais da Fundação. Como parte de seus esforços, ela participou de inúmeros eventos para ajudar a levantar fundos e promover o principal foco beneficente da entidade que é fornecer bolsas de estudos para estudantes interessados em música latina, bem como bolsas para acadêmicos e organizações, em todo o mundo, para pesquisa e preservação de diversos gêneros musicais latinos e programas de educação musical.

"Como Embaixadora Global da Fundação Cultural Latin GRAMMY, tenho tido o privilégio de testemunhar e contribuir para a realização desta missão inspiradora e que transforma vidas. É uma imensa honra associar-me à minha família da Fundação para contribuir com a educação musical. Essa bolsa de estudos mudará a vida de um merecedor e brilhante músico latino jovem", disse Carson. "Juntos, espero que possamos continuar a amplificar e elevar as poderosas vozes latinas em cada canto do nosso mundo!"

Este ano, a Fundação Cultural Latin GRAMMY distribuirá, da seguinte maneira, um máximo de US$900.000 entre 44 talentosos estudantes de música, entre 17 e 25 anos de idade, com dificuldades financeiras:

-- Uma Bolsa de EstudoSofia Carsonconcedida a um estudante, de até US$200.000, para obter um bacharelado na Berklee College of Music, em Boston, Massachusetts, a partir do outono de 2022.

-- Serão concedidas três Bolsas de Estudo Talento para Matrícula de quatro anos, de até US$100.000 cada, para que os estudantes obtenham um diploma de bacharelado em música a partir do outono de 2022, na universidade de sua escolha.

-- Serão concedidas 40 Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula de até US$10.000 cada uma para estudantes que estejam buscando um diploma de bacharelado em música. Este é um prêmio único, que cobrirá os custos da mensalidade durante um ano: os semestres de outono de 2022 e primavera de 2023.

*As Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula são restritas ao pagamentodas mensalidades escolares.

"É uma honra e motivo de admiração contar com o apoio contínuo de Sofia durante estes últimos três anos como nossa Embaixadora Global; sua generosidade realmente não tem limites. É inspirador ver jovens talentos retribuindo e abrindo caminho para futuros criadores", disse Tanya Ramos-Puig, presidente da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Ao entrarmos em nosso sétimo ano de concessão de bolsas de estudo e programação experimental transformacional, sabemos que o acesso e a equidade educacional são fundamentais para apoiar os futuros criadores de música latina e preservar nossa herança cultural para as gerações futuras. É uma realidade tornada possível, ano após ano, graças ao apoio generoso de nossos parceiros."

Todos os anos, o Comitê de Bolsas da Fundação avalia cuidadosamente os pedidos de um grupo altamente competitivo de aspirantes a músicos, em uma ampla variedade de habilidades e sob políticas rigorosas. Até o momento, a Fundação já doou US$ 6,5 milhões em bolsas de estudo, subvenções, doações de instrumentos musicais e eventos educacionais em todo o mundo.

Começando hoje, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, o formulário estará disponível em: www.latingrammyculturalfoundation.com. Como parte do processo, os alunos devem completar dois vídeos de audição, enviar duas cartas de recomendação e responder a duas perguntas de redação. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo para se inscrever é à 23h59 (horário da costa leste dos EUA), do dia 10 de abril de 2022.

Para mais informações e últimas notícias, visite o site oficial da Fundação Cultural Latin GRAMMY em www.latingrammyculturalfoundation.com. Se você tiver alguma dúvida depois de consultar as diretrizes e precisar de ajuda com seu pedido, envie um e-mail para LGCF@grammy.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2015 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 6,5 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

SOBRE SOFIA CARSON:

Sofia Carson é uma força da natureza, que com graça e estilo alcança o mais alto nível em tudo o que faz no mundo do entretenimento. Ela forjou um caminho singular na música, no cinema, na televisão e na filantropia. Como cantora e compositora premiada, gerou quase 1 bilhão de streams e mais de 2 bilhões de visualizações, alcançando o primeiro lugar no Top 200 da Billboard e lançou um catálogo dinâmico, incluindo dois álbuns e quatro singles de ouro até agora. Como atriz, estrelou o filme Feel the Beat da NETFLIX, Songbird de Michael Bay, Pretty Little Liars: The Perfectionists, e o fenômeno global da Disney Descendants. Proximamente, Carson vai estrelar e produzir Purple Hearts para a NETFLIX. Ela também irá ser a coautora e intérprete da trilha sonora original do filme. Seu próximo single, "LOUD", foi lançado na última sexta-feira, 14 de janeiro. Como filantropa, ela se destaca como a mais nova Embaixadora da UNICEF nos EUA, a primeira Embaixadora Global da Fundação Cultural Latin GRAMMY®? e como membro do primeiro Conselho de Embaixadores da The Music Forward Foundation. Como ícone da moda, Sofia é embaixadora global da marca da líder de beleza REVLON e lançou sua própria coleção de maquiagem. Uma reportagem de capa da Teen Vogue, escrita por Priyanka Chopra Jonas, resumiu: "Sofia Carson tem a graça de uma profissional".

