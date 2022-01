Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc.,importante fornecedora de tecnologia de pagamentos digitais e serviços financeiros, anunciou hoje que foi selecionada para atuar em programas de pagamento de nove países da América Latina e do Caribe, e pretende fazer parceria com alguns dos fornecedores de serviços financeiros mais inovadores da região.

Hoje, a i2c apoia o lançamento e a implementação de 22 programas na Antígua, Argentina, Belize, Brasil, Jamaica, México, Peru, Porto Rico e República Dominicana. As aplicações são as mais diversas e incluem programas de cartões de crédito, débito, pré-pagos, criptomoedas e câmaras de compensação automatizada (automated clearing house, ACH), possibilitando que instituições financeiras e fintechs emergentes e estabelecidas tenham mais agilidade no desenvolvimento de ciclos de inovação e acesso ao mercado utilizando uma única plataforma "plug-and-play" da i2c. Estão entre seus clientes: Banco Popular (República Dominicana), Cornerstone Trust & Merchant Bank (Jamaica), Credijusto (México), Crypto.com (Brasil), Facebank (Porto Rico) e diversos outros que serão anunciados nos próximos meses.

"A América Latina é conhecida por inovações em pagamentos que aceleram a inclusão financeira e desenvolvem a infraestrutura financeira do futuro", declaro Kevin Fox, chefe global de vendas da i2c. "Estamos não apenas presenciando uma forte demanda por soluções de pagamento de próxima geração por parte de potenciais clientes, mas nossos atuais parceiros da América Latina e do Caribe estão projetando um crescimento médio de 200% em seu volume de contas nos programas já lançados."

A i2c iniciou sua primeira parceria latino-americana em 2021 é a única habilitadora da região que oferece acesso às redes de todas as maiores bandeiras de cartão, incluindo a American Express, Discover, Mastercard, Visa e UnionPay.

"A Crypto.com se orgulha de ter expandido nossa oferta de cartões de criptomoedas dos Estados Unidos para muitas regiões no mundo, sendo a América Latina a mais recente delas", comentou Filomena Ruffa, gerente geral da Crypto.com para a América Latina. "Trabalhar com um único processador de habilitação que possui profundos conhecimentos de programas multimoedas e alcance global incomparável tem sido um enorme diferencial para a nossa equipe. Com esse apoio, podemos manter uma marca e experiência do usuário uniformes para atender às expectativas de nossos clientes e ampliar rapidamente nossa estrutura para servir a nossos usuários em um novo mercado."

"Estamos vendo um crescente interesse de nossos clientes nas regiões dos Estados Unidos, União Europeia e Ásia-Pacífico que desejam acessar o mercado latino-americano e caribenho", acrescentou Fox. "Em resposta, temos a satisfação de seguir investindo em recursos comerciais e técnicos locais, além de promover a integração com conexões locais e outros participantes do ecossistema para oferecer produtos de pagamento inovadores a clientes e usuários finais de toda a região."

O investimento em startups na América Latina totalizou US$ 9,3 bilhões em 2021, uma alta de 211% em comparação com o valor investido no setor da mesma região em 2020. Esse fluxo de capital reflete a crescente demanda da região por adoção digital acelerada e produtos de pagamento modernos, uma demanda que a i2c se dedica a seguir suprindo em 2022 e nos próximos anos.

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários altamente configuráveis. Utilizando a "tecnologia modular" exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

