Comunicado do Business Wire :GreatStar Tools USA

A GreatStar Tools USA, fabricante líder de ferramentas manuais voltadas aos mercados de DIY, profissional e industrial do mundo todo, anunciou hoje a promoção de Roberto Izaguirre ao cargo de Diretor de Operações da Arrow Fastener Company, LLC. Izaguirre, que antes atuava como Vice-presidente de Vendas globais da Arrow Fastener, traz 10 anos de experiência em liderança corporativa à nova função, tendo colaborado com membros da equipe executiva para estimular o crescimento de receita, a participação no mercado e a missão corporativa da Arrow.

Roberto Izaguirre, chief operating officer of Arrow Fastener Company, LLC. (Photo: Business Wire)

Como Diretor de Operações, Roberto será responsável pelas áreas de vendas, operações, pessoal, instalações e administração das marcas Arrow Fastener, Pony Jorgensen e Goldblatt da GreatStar. Além disso, ele liderará a visão estratégica de longo prazo dos negócios, orientará as próximas atividades e programas da empresa, supervisionará e implementará um plano abrangente de marketing voltado à propulsão das vendas, bem como acompanhará o desenvolvimento de orçamentos de despesa de capital e operacional. O mais novo indicado pela GreatStar Tools USA estará subordinado ao CEO da empresa, Gary DuBoff.

"Durante os 10 anos em que atuou na Arrow Fastener, Roberto Izaguirre impulsionou a estratégia de marketing e vendas internacional da marca, ultrapassando as metas de forma consistente, ano a ano. Conforme a Arrow, Pony Jorgensen e Goldblatt continuam a crescer substancialmente e a expandir em novas categorias em 2022, ficamos muito felizes por poder contar com a liderança de Roberto para impulsionar a marca", destaca DuBoff.

Antes de fazer parte da equipe da Arrow, Izaguirre atuou como Vice-presidente e Gerente geral da unidade da Signature Control Systems, Inc., em Illinois, e ocupou o cargo de Diretor geral da Ace Hardware International no México. Roberto é bacharel em Comunicações corporativas pela University of Texas, em Arlington.

A Arrow Fastener, Pony Jorgensen e Goldblatt fazem parte do portfólio de marcas da GreatStar Tools USA, detida pela Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., uma das maiores fabricantes de ferramentas manuais da Ásia, sendo especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade voltados aos mercados de DIY, profissional e industrial do mundo todo.

Sobre a Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.

Fundada em 1993, a GreatStar é fabricante líder de ferramentas manuais com atuação na Ásia, sendo voltada aos mercados globais de DIY, profissional e industrial. Além disso, a empresa produz uma gama completa de ferramentas especializadas para aplicações de drywall, alvenaria, pintura, revestimentos, encanamento e automotivo, bem como ferramentas elétricas, conjuntos de ferramentas e lanternas. Graças à cultura de inovação da GreatStar, o compromisso da empresa com a pesquisa e desenvolvimento e a profunda percepção sobre o cliente, as marcas líderes e os produtos de alta qualidade da fabricante atendem às necessidades específicas dos clientes e profissionais atendidos. Para mais informações, acesse www.greatstartools.com.

