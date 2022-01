Comunicado do Business Wire :BUSAN WORLD EXPO 2030

A cidade metropolitana de Busan pretende sediar a World Expo 2030 no Busan North Port, que acontecerá de 1.º de maio até o final de outubro de 2030, com grande apoio do governo coreano.

Ao sediar a World Expo 2030 em Busan, após a World Expo 2020 Dubai e a World Expo 2025 Osaka-Kansai, a Coreia apresentará uma visão global para futuras mudanças de paradigma com o tema "Transformando nosso mundo em direção a um futuro melhor" e três subtemas, como planeta sustentável, tecnologia para a humanidade e plataforma para compartilhar e cuidar.

Atualmente, a World Expo 2020 Dubai acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira vez no Oriente Médio. O Pavilhão da Coreia, decorado com 1.597 cubos giratórios, demonstra simbolicamente o dinamismo da Coreia liderando a Quarta Revolução Industrial e compartilhando a visão de futuro com a humanidade como um todo, com o tema da "Coreia inteligente, movendo o mundo para você".

Busan é conhecida como uma das cidades mais dinâmicas do mundo, o que chama a atenção por sua história de transformação, de cidade de refugiados da guerra coreana ao vibrante centro de comércio e cultura.

Atualmente, ela é um centro de transporte e logística com o 2.º maior porto de transbordo do mundo, oferecendo fácil acesso graças às suas ferrovias, estradas, portos e aeroporto. Ao mesmo tempo, ela está se transformando em uma cidade global, com diversidade e mente aberta graças ao K-Pop, filmes e jogos e, em um futuro próximo, também será equipada com a infraestrutura para se tornar uma cidade inteligente, ecologicamente correta e com tecnologia digital.

Sediar a World Expo 2030 tornará Busan a cidade inspiradora que lidera a transformação histórica da Coreia mais uma vez.

A World Expo 2030 Busan será o momento e o lugar certos para pessoas do mundo todo se reunirem e iniciarem um debate sobre grandes transformações em direção a um futuro melhor para a humanidade.

A World Expo vem espalhando esperança e visão para a humanidade, independentemente de raça, região, geração e gênero.

Em apoio à World Expo 2030 Busan, venha fazer parte dos nossos esforços para "Transformar nosso mundo em direção a um futuro melhor".

