Comunicado do Business Wire :BiologyWorks, Inc.

A BiologyWorks?, Inc., empresa de plataforma digital para assistência à saúde, anunciou hoje que um importante estudo clínico de seu teste molecular portátil e reutilizável para covid-19 atingiu 99,1% de precisão em relação a testes RT-PCR laboratoriais.

Conduzido pela Locus Medicus na cidade grega de Atenas, o estudo clínico independente testou prospectivamente 330 pacientes com casos sintomáticos e assintomáticos de covid-19. Para o estudo, a equipe e o laboratório clínico coletaram dois swabs nasais anteriores bilaterais de cada paciente. Um swab nasal foi analisado imediatamente após a coleta segundo o padrão do teste CE-Mark RT-PCR do laboratório, e o outro foi analisado pelo BiologyWorks k(now). Os resultados do teste molecular BiologyWorks k(now) coincidiram 99,1% com os obtidos pelos testes laboratoriais RT-PCR.

Além do estudo clínico realizado pela Locus Medicus, foram feitos outros estudos de validação independentes do BiologyWorks k(now) pela University of California, Los Angeles (UCLA), pelo Departamento de Saúde Pública/Serviços de Moradia de Los Angeles e pela Streeklab em Haarlem, Países Baixos. A empresa verificou adicionalmente a eficácia do BiologyWorks k(now) com mais de 12 mil testes em seu laboratório no sul da Califórnia. Esses estudos também validaram que o teste molecular para covid-19 BiologyWorks k(now) fornece resultados com qualidade de testes laboratoriais RT-PCR.

"A prioridade de nossa empresa é tornar testes com qualidade laboratorial acessíveis, precisos e mais baratos para todos", declarou Hunt Ramsbottom, diretor executivo da BiologyWorks. "Esses estudos clínicos confirmam que nosso teste portátil e reutilizável está entre os mais precisos para covid-19." Hunt prosseguiu: "Oferecemos a indivíduos e fornecedores uma plataforma de teste altamente confiável com custo consideravelmente menor por resultado e conclusão mais rápida".

O teste molecular da BiologyWorks funciona conjuntamente com a plataforma digital k(now) PRO?, que oferece a fornecedores de pontos de atendimento (point of care, POC) uma solução completa para gestão de testes de ponta a ponta. Os fornecedores de POC e pacientes recebem simultaneamente resultados verificados em 45 minutos, permitindo que as pessoas tenham controle de seus dados de saúde. A plataforma digital BiologyWorks k(now) PRO cumpre as mais rigorosas normas de privacidade, inclusive a Lei de portabilidade e responsabilidade dos planos de saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) dos Estados Unidos e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia.

Sobre a BiologyWorks

A BiologyWorks? (www.biologyworks.com) é a criadora do teste molecular BiologyWorks k(now)? e da plataforma digital k(now) PRO?. Juntos, esses produtos oferecem a fornecedores de pontos de atendimento uma solução completa para a gestão acessível e altamente precisa de testes de ponta a ponta. A química da empresa é patenteada, fundamentada por pesquisa originada na Alfred Mann Foundation e agraciada por um subsídio da Bill & Melinda Gates Foundation.

