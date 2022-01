Chelsea volta a tropeçar na Premier League, desta vez diante do Brighton (1-1)

Na corrida pelo título, o Chelsea (3º) parece perder força semana após semana e nesta terça-feira voltou a perder dois pontos, empatando com o Brighton (9º) na abertura da 24ª rodada do campeonato inglês.

Com 44 pontos, os 'Blues' estão um ponto atrás do Liverpool apesar de terem disputado dois jogos a mais e 12 pontos atrás do líder Manchester City, que também tem um jogo a menos.

O jogo foi antecipado para permitir que o Chelsea participe do Mundial de Clubes em fevereiro. A equipe de Thomas Tuchel mostrou que não se recuperou da derrota para o City no último final de semana (1-0).

O marroquino Hakim Ziyech colocou os 'Blues' na frente no primeiro tempo (28), com um chute seco e certeiro que o goleiro espanhol Robert Sánchez não conseguiu defender.

No entanto, em um claro erro de marcação, o gigante Adam Webster (1,91 m) empatou para o time do sul da Inglaterra com um disparo de 7 metros contra o qual o também goleiro da seleção espanhola Kepa (60) nada pôde fazer.

"Foi possível ver que mental e fisicamente os jogadores estão cansados", admitiu Tuchel após o 15º jogo disputado pela sua equipe desde o início de dezembro.

"Os rapazes precisam de uma pausa, não há outra solução", acrescentou o alemão, cujo time disputará o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Lille em pouco mais de um mês.

Também estava marcado para ser disputado nesta terça-feira o duelo Burnley-Watford, pela 17ª rodada, mas foi novamente adiado porque o time da casa não tinha o número mínimo de jogadores, como consequência da pandemia de covid-19 e das lesões.

Nesta quarta-feira, o Tottenham (6º), que enfrenta o Leicester (10º) fora de casa, e o Manchester United (7º) que viaja para jogar contra o Brentford (14º), tentarão reduzir suas respectivas diferenças de 4 e 5 pontos em relação ao West Ham, que ocupa a quarta posição, a última que garante a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Na quinta-feira, o campeonato inglês dará lugar à Copa da Liga Inglesa com a partida de volta das semi-finais entre Arsenal e Liverpool (o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0).

-- Programação dos jogos da Premier League a serem disputados entre terça e quarta-feira (horário de Brasília):

- Terça-feira:

17ª rodada

Burnley - Watford adiado

24ª rodada

Brighton 1 Webster (60)

Chelsea 1 Ziyech (28)

- Quarta-feira:

17ª rodada

(16h30) Leicester - Tottenham

(17h00) Brentford - Manchester United

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 56 22 18 2 2 54 13 41

2. Liverpool 45 21 13 6 2 55 18 37

3. Chelsea 44 23 12 8 3 46 18 28

4. West Ham 37 22 11 4 7 41 30 11

5. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 32 20 9 5 6 32 29 3

8. Wolverhampton 31 20 9 4 7 17 15 2

9. Brighton 29 21 6 11 4 22 22 0

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Crystal Palace 24 21 5 9 7 30 31 -1

12. Southampton 24 21 5 9 7 25 33 -8

13. Aston Villa 23 20 7 2 11 27 32 -5

14. Brentford 23 21 6 5 10 24 33 -9

15. Leeds 22 20 5 7 8 24 39 -15

16. Everton 19 19 5 4 10 24 34 -10

17. Watford 14 19 4 2 13 23 37 -14

18. Norwich City 13 21 3 4 14 10 45 -35

19. Newcastle 12 20 1 9 10 20 43 -23

20. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

