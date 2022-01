Cantora tcheca morre após contrair Covid-19 para obter passaporte da vacina

Cantora optou por continuar a convivendo com esposo e filho que estavam contaminados, mas vacinados

A cantora Hana Horka, integrante do grupo tcheco Asonance, faleceu no último domingo, 16, aos 57 anos, por complicações da Covid-19. A fatalidade, no entanto, teve motivação inusitada. Por ser antivacina, Hana resolveu se contaminar propositalmente para obter o passaporte de vacinação.

A família anunciou o falecimento nessa segunda-feira, 17. A Asonance, grupo na qual Hana fazia parte, era uma das bandas de folk mais antigas da República Tcheca. Jan Rek, filho da cantora, confirmou durante entrevista à rádio pública tcheca iRozhlas que a mãe era antivacina. Ele conta que a cantora contraiu a doença após ele e seu pai testarem positivo, no final do ano passado. Ao contrário de Hana, os dois já estavam imunizados.

Sobre o assunto Menino que perdeu o pai para Covid-19 diz: "Estou tomando a vacina por nós dois"

Gestantes não vacinadas correm mais risco de abortar, diz estudo

Ômicron já é a variante dominante no mundo, indicam dados

Hong Kong vai sacrificar hamsters após detectar casos de covid-19

Ceará soma 24.916 mortes e 980.698 casos de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ela preferiu viver normalmente conosco e pegar a doença para não ter que se vacinar. É triste que ela quis mais acreditar em estranhos do que em sua própria família", afirmou. "Minha mãe não foi apenas alvo de uma desinformação total, mas também acreditava em opiniões sobre a imunidade natural e anticorpos que criaria quando pegasse a doença", lamentou Jan Rek.

Em suas redes sociais, Hana Horka chegou a comemorar a contaminação. "Estou muito feliz porque, desta forma, poderei ter uma 'vida livre' como os outros, ir ao cinema, tirar férias, ir à sauna, ao teatro", escreveu após testar positivo. Alguns dias antes de seu falecimento, a cantora comemorou sua cura da doença. Ele ainda contou que comemoraria sua recuperação completa com uma viagem "urgente" a uma praia.

Dois dias antes de sua morte, contudo, Hana apresentou complicações. Segundo seu filho, após voltar de uma caminhada, a cantora se queixou de dores nas costas. Ela teria morrido por sufocamento, em sua cama.

O filho da artista explicou que ele e seu pai tentaram convencer Hana a se vacinar, mas a cantora não acatou as recomendações. Ainda durante a entrevista, Jan Rek diz acreditar que militantes antivacina do país são os principais responsáveis pela morte da artista. Ele espera que a história trágica de sua mãe possa servir de conscientização para a importância de ouvir especialistas e a confiar na segurança da vacinação.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui